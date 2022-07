Zoraida Gómez y Jorge Torres se confiesan: ¿quieren casarse y tener otro hijo?

Zoraida Gómez y Jorge Torres fueron una pareja atípica en Inseperables; su idea nunca fue ganar, sino vivir la experiencia y poner a prueba su paciencia y resiliencia al estar encerrados en una casa con otras parejas. En la cuarta semana del programa transmitido por canal 5, la actriz y su concubino, quien no pertenece al medio artístico, suplicaron ser eliminados para poder reencontrarse con su pequeño hijo Max, y ahora ambos nos cuentan sobre su vida amorosa, la crianza de su primogénito y por qué no desean llegar al altar.

¿Cómo se comparten las labores de crianza y cuidado de su hijo? ZORAIDA: Como nuestro hijo nació en pandemia, tuvimos la oportunidad de que Jorge trabajara desde casa, entonces la mayor parte del tiempo los tres estuvimos en casa conviviendo, todos los días desayunábamos, comíamos y cenábamos juntos, bañábamos los dos al niño, salíamos al patio a jugar.

¿Y ahora que regresamos a la “normalidad”? ZORAIDA: La dinámica cambió porque Jorge ya sale de casa para trabajar, yo tengo ensayos y funciones de teatro, entonces nos turnamos el cuidado. Jamás dejamos a Max con alguien que no sea mi suegra, quien nos ayuda a cuidarlo cuando los dos nos ocupamos, pero siempre tratamos de estar juntos.

¿Tienen planes de boda? JORGE: De momento no, no es una prioridad para nosotros, al menos no como algo tan formal como una boda religiosa en una iglesia o con un juez civil y todo eso, a lo mejor sí pudiéramos aventarnos una ceremonia simbólica y más íntima, pero no nos vemos en el altar y vestidos de blanco tirando el ramo.

ZORAIDA: A mí se me hace que todos los que se casan al poco tiempo se divorcian, es como una maldición. Tengo varias amigas que han tenido unas relaciones superhermosas y luego que se casan, a los pocos meses, se separan; entonces, le digo a Jorge que no hay que casarnos, porque estamos bien, nos queremos y porque el compromiso entre los dos existe porque tenemos un hijo.

¿Les gustaría tener otro hijo? ZORAIDA: Es que me da miedo de que nos vayan a salir gemelos o cuates, no, el tiempo no está para eso. JORGE: No hay un plan para un hermanito para Max, por ahora la fábrica está cerrada con tres candados.

¿Qué les faltó para ganar Inseperables? ZORAIDA: Nosotros teníamos todo el deseo de salir y ese fue el tema, nosotros aceptamos la oportunidad de participar en un reality de parejas, pese a que Jorge no pertenece al medio artístico, y fue complicado tomar la decisión entre los dos porque no sabíamos con quién dejar a nuestro hijo Max, quien en ese entonces tenía un año y seis meses. Finalmente nos organizamos de tal forma que llegamos a un acuerdo con mi suegra para que nos cuidara al bebé por tres semanas porque teníamos muy clara la idea en nuestra mente que ese era el tiempo que íbamos a durar en la competencia, pero lo que no sabíamos es que todo podía cambiar.

¿Al final qué se llevaron de esa experiencia? ZORAIDA: Fue como una mini luna de miel, estuvo muy padre la experiencia, pero también nos topamos con personalidades distintas y con objetivos distintos, nuestros compañeros no podían creer que nuestro objetivo era que nos sacaran porque íbamos con el plan de tener una experiencia, no ganar. JORGE: Yo me atreví a participar porque después de estar dos años encerrado en pandemia, quería probar algo diferente y fuera de lo común con mi pareja.

Zoraida, ¿cómo está tu mamá? Muy contenta. Cada vez que le llevo al niño, su rostro se ilumina, ella está feliz y es quien me presiona para que tenga otro hijo, pero ya le explicamos todas nuestras razones para no tenerlo en estos momentos, así que ella seguirá insistiéndome.