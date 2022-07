Zero se desvanece en vivo y preocupa a los fans de T1419

T1419, el grupo de K-pop que ha causado sensación en Latinoamérica por la vertiginosa popularidad que han adquirido en apenas un año y medio de carrera, está en México.

Los nueve integrantes promocionan su sencillo "When the Sun Goes Down" pero con una sorpresa adicional: hicieron una versión en español en la que los cantantes demuestran su habilidad para este idioma.

"Nos costó un poco de trabajo sobre todo por la pronunciación de la r, ya que en coreano no es muy común; pero lo superamos gracias a las clases de nuestro profesor de español".

T1419 debe su nombre a que todos sus integrantes son "teenagers", es decir adolescentes, que están entre los 14 y los 19 años.

"La canción 'El sol se va a apagar' (ese es el título del tema en español) es una forma de retribuir a nuestros fans de Latinoamérica todo el cariño que nos han mostrado a lo largo de este tiempo".

Las primeras producciones audiovisuales de T1419 se dieron a conocer en enero de 2021. Fueron breves documentales introductorios en los que se presentaban cada uno de los integrantes y sus habilidades: NOA (rapero, vocalista y bailarín), Sian (vocalista y bailarín), Kevin (vocalista y bailarín), Gunwoo (rapero y bailarín), LEO (rapero y bailarín), ON (rapero y bailarín), Zero (vocalista y bailarín), Kairi (vocalista y bailarín) y KIO (vocalista y bailarín).

El viaje a México, sin embargo, resultó muy pesado para algunos de los integrantes de la banda, en particular para Zero, quien comenzó a sentirse mal justo en el momento en que TVyNovelas comenzó la transmisión en vivo de la entrevista.

Preocupados, algunos miembros del staff y del grupo lo ayudaron para levantarse de la silla en la que estaba y lo llevaron fuera del salón de entrevistas para que se recuperara.

Los EDELWEISS (nombre de su base de fans, que significa "recuerdos preciosos y puros") manifestaron su preocupación por Zero, quien finalmente no pudo estar en el en vivo.

Afortunadamente, Zero solo requirió de un poco de aire fresco y descanso para recuperarse. De hecho, pudo regresar para tomarse una foto grupal con el resto de sus compañeros.

"Es la primera vez que vinimos a México y no sabíamos qué esperar, teníamos curiosidad sobre cómo sería; pero cuando llegamos al aeropuerto rel recibimiento fue súper grande y súper cariñoso".