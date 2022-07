Yuri estrena video y la comunidad LGBTQ+ se le va encima: "Es un asco"

"Todos tenemos un punto de vista diferente y respetable", ha dicho Yuri tras confirmar que no está de acuerdo con temas como la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Es por ello que la comunidad LGBTQ+ no le perdona que en su nuevo video, la cantante aparezca con bailarines vestidos de colores que harían ilusión a la bandera del orgullo (con los colores del arcoíris)

Antes gran parte del público de la veracruzana era de la comunidad LGBTQ+, pero ya no es así. Hace unas semanas se comentó que las bajas ventas de su próximo show en la Arena Ciudad de México era porque la comunidad le dio la espalda, y ahora se vuelve a encender la controversia por el nuevo video de Yuri, 'Euforia'.

En redes sociales ya se pueden encontrar mensajes directos: “Alguien que le ha hecho tanto daño a la comunidad LGBTQ+ y es tan condescendiente con nosotres como @OficialYuri no merece siquiera ondear la Bandera del Orgullo, y mucho menos para su mediocre música. Es un asco que busque diluir su homofobia con solo simulaciones”, escribió Alex Orué..

Otro usuario escribió: "No olvidemos que @OficialYuri es homofóbica y está en contra de que tengamos derechos. Que no venga a querer lucrar con nuestra comunidad".

“Ay no, eres una sin vergüenza @OficialYuri . En primera, por lanzar una canción tan horrible y forzada. Segunda, ¿por qué sigues pretendiendo ser aliada de la comunidad cuando haz dejado claro que te damos asco? Honestamente te deseo el fracaso rotundo”, escribió alguien más.

Hasta el momento, Yuri no se ha pronunciado al respecto de las críticas.

¿Pero qué ha dicho en contra de la comunidad LGBTQ+?

En 2016, Yuri apoyó la película Pink, filme que hablaba de la adopción de niños por parte de personas del mismo sexo, pero que fue criticada por promover estereotipos y fomentar la opinión contra las familias homoparentales.

La ofensa contra la comunidad LGBTQ+ ardió aún más luego de que Yuri confirmó su postura en contra de la adopción homoparental. En una entrevista con Camilo, conductor popular en la cadena CNN, ella dijo: “Ese punto es difícil porque hace un tiempo atrás yo apoyé una película que habló de esto, quiero ser muy clara, agarro al toro por los cuernos: en México no se tiene esa apertura como en Europa o aquí en Estados Unidos de que dos chicos o dos chicas adopten a un niño. A mi punto de vista, todos tenemos un punto de vista diferente y respetable, lo que no quiere decir que porque yo esté de acuerdo soy homofóbica, no soy homofóbica. Los amo profundamente y tengo amigos que adoro profundamente y no soy quien para juzgar".

Ante la insistencia del presentador, Yuri terminó por confirmar: "Mi instructivo de vida dice que hombre y mujer, yo soy cristiana. Yo los respeto, no los juzgo. Hay que practicar lo que predicamos y la Biblia dice ‘no juzgues’".

"Relájense, cada quien tiene su forma de pensar y si lo quieren hacer, háganlo. Todos tenemos una forma de pensar", dijo Yuri al respecto en entrevista con Adela Micha. A través del tiempo, Yuri ha insistido en no ser homofóbica y hasta presume que su equipo y amigos son homosexuales.

Otra polémica surgió en una entrevista con El Escorpión Dorado, donde Yuri contó que tuvo relaciones sexuales con una persona que no era heterosexual, y al enterarse se realizó estudios para descartar contagios de enfermedades de transmisión sexual.

“El chico sale del otro lado y todo y dije ‘cómo va a ser así’”, dijo Yuri, y el Escorpión Dorado le preguntó si alguno de sus novios "le resultó gay", a lo que ella respondió: “Sí, horrible, horrible... No, no me ardió, me preocupé ja,ja,ja. No deja tú eso, me fui a hacer un análisis ja,ja,ja”.

Ese comentario de Yuri provocó una ola de críticas en su contra: