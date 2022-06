Yulianna Peniche: "No regresaré el anillo de compromiso"

Según Yulianna Peniche, su ex, José Luis “Parejita” López, no se tomó en serio su compromiso. Ella asegura que siempre dio más que él, se ilusionó mucho más y puso todo para que la relación prosperara. Luego de que hace dos años el atleta se arrodillara para pedirle matrimonio en una playa de Cancún, la boda nunca se concretó, por lo que la famosa Alicia, de la telenovela María la del barrio, decidió colocarle punto final a la relación. Ahora, Yulianna está enfocada en ganar el reality Las estrellas bailan en Hoy, y comenta que cuando termine la competencia se sentará con su exprometido a resolver varios pendientes que dejaron en el tintero.

Emocionalmente, ¿cómo estás ahora? Me siento distraída, pero a la vez bien, tranquila y en paz. Yo creo que el baile ha sido una buena terapia, porque cuando uno tiene trabajo siempre mantiene ocupada su mente, y los problemas personales se dejan a un lado. Por ejemplo, hace dos meses, poquito antes de entrar a la competencia, perdí a mi perrita, que era como mi hija, y es algo insuperable, pero con los ensayos, los bailes y la dinámica del programa, he podido recuperarme emocionalmente.

¿Te ha servido el baile como terapia? Yo creo que el baile y el trabajo han sido una buena terapia para mí, para mantener mi mente ocupada.

Y el corazón, ¿ya sanado? Ahorita ando soltera y sin compromisos, no hay nadie en mi vida.

Después de la ruptura con “Parejita” López, ¿devolviste el anillo o hiciste como Belinda? ¡No!, pero el mío no es como el de la Belinda (risas). Ojalá fuera así, que cuesta unos cuantos millones, pero no hemos platicado de eso, ahí tenemos unos pendientitos, pero he estado tan ocupada acá, y él igual está haciendo sus cosas.

Pero sí tiene un valor económico... ¡Claro!, algo debe valer. No sé cuánto, está muy lindo el anillo, muy bonito.

¿Qué fue lo que pasó entre ustedes? Se acabó la relación, ya comprometidos y todo. ¿Qué te digo? No estoy buscando nada, ahorita, estoy enfocada en mis proyectos, ando haciendo castings para series y telenovelas, tengo ganas de hacer una villana, porque ya he llorado mucho en los melodramas.

¿Y en la vida real? ¡También! Soy muy chillona, muy sensible y hasta dramática, como buena actriz.

En cuanto a la competencia, ¿cómo te has sentido dentro de Las estrellas bailan en Hoy? Me he sentido muy contenta, muy afortunada, muy feliz y privilegiada de estar en una competencia de baile cuando yo nunca había bailado profesionalmente. La verdad es que me ha regalado un gran aprendizaje esta experiencia. Yo me motivé porque me encanta la música y me gusta mucho bailar, aunque no me sepa los tecnicismos ni los nombres de los pasos.