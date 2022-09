Yrma Lydya andaba "con puro matón": Amiga la delata y no la defiende

nos dimos a la tarea de indagar hilos sueltos del asesinato de la cantante Yrma Lyda, hecho que conmocionó y que está cubierto por una nube de misterio. TVyNovelas te presentó pruebas inéditas y ahora, también el testimonio de Galia Tonella, filósofa, activista y amiga personal de Yrma Lydia y de Jesús “N”.

Yo sé que usted ha defendido mujeres hasta en la cárcel, pero ¿por qué no defender abiertamente a Yrma Lydia? Estoy defendiendo el nombre de las mujeres que hemos trabajado y luchado, que no se manche con personas oportunistas en una equidad de género. Ser feminista no es estar del lado de una mujer que denigra el feminismo.



¿Puede desarrollar esto que dice? Es decir, si tú eres prostituta voy a defender tu derecho a que lo seas, pero no si mientes o dejas de ser coherente, cuando yo estudié en la Facultad de Filosofía no había ni baño para mujeres, muchas mujeres hemos abierto brecha para nuestras hijas y nuestras nietas.

“Pero, me resulta complicado defender que una mujer a los 17 años tenga un concubinato y que lo deja por otro hombre para luego ir con otro y andar con puro matón. Creo que esto es una lección para los hombres que quieren estar con una jovencita, que deben investigarla antes de cualquier cosa”.

¿Usted defiende a Jesús? No, yo no estoy de un solo lado, estoy del lado de lo que es correcto.

Se habló de violencia domestica en el matrimonio de Yrma Lydia y Jesús, usted tendría que saberlo de primera mano... Sí, yo te hago llegar un video de la casa de Jesús donde se muestra lo que realmente pasó cuando Yrma Lydia denunció algo a la misma hora. Ella dice que es jaloneada, ahogada en un jacuzzi y recibe choques eléctricos, además de un cachazo, pero, oye, si a mí me pasa todo eso no salgo en dos minutos maquillada y en tacones.

¿Hubo violencia doméstica? Sí, por supuesto que sí, pero no por parte de él, si no de ella hacía Jesús.

¿Llegó a ver discusiones? No, nunca vi una discusión, para mí siempre fue miel sobre hojuelas. Ella siempre fue muy madura, no discutían generalmente.

A partir de la discusión donde asesinan a Yrma Lydia, hubo análisis de la letra de ella y dicen que sentía miedo... Esa era letra de Jesús, no de ella, tienes mi palabra, pronto las autoridades correspondientes tendrán que investigar eso.

Galia Tonella era amiga de Yrma Lydya y de su marido, ahora detenido.

¿Jesús es abogado? Dicen que no puede ejercer... Él estudió Ciencias Políticas y es dueño de un despacho de abogados, si pones una veterinaria como negocio no necesitas ser veterinario.

¿Quién lo inventa entonces? Es gente que quiere sus tres minutos de fama y ya. No tiene enemigos. Han dicho que mató a sus otras esposas y están vivas.

¿Qué dice Jesús de esto? Está muy triste, lo veo muy decaído y todo lo que sale de Yrma Lydia es un asombro, él se siente defraudado.

