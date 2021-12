YosStop sale de prisión después de cinco meses detenida por caso Ainara Suárez

YosStop finalmente vio la luz en la investigación en su contra que la llevó a estar cinco meses detenida en el reclusorio de Santa Martha Acatitla, por caso de Ainara Suárez.

A la influencer la detuvieron por el presunto delito de pornografía infantil en el caso de Ainara, una joven que fue grabada mientras un grupo de jóvenes la violó en una fiesta, y cuyo video fue comentado por YosStop.

Un juez de control determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Yoseline Hoffman volverá a la calle después de cinco meses. Eso sí, deberá continuar su proceso en libertad y con un domicilio establecido donde las autoridades puedan hacerle llegar notificaciones.

Hace apenas unos días, Axel 'N', uno de los cinco jóvenes involucrados, también fue puesto en libertad luego de tres meses.

Durante estos meses en detención, a través de mensajes y comunicación con su novio, pudimos ver mensajes de reflexión de la influencer.

"¿Hay algo peor que la cárcel?

Es una pregunta que me he hecho varias veces, yo pensé que después de la muerte de mi papá no habría nada peor que perder a un ser querido… y luego pasó esto.

Una amiga tratando de consolarme me dijo: “ya no hay nada peor”; y me quedé reflexionando que sí, deben de haber muchas cosas peores que no me quiero ni imaginar y que no me gustaría vivir.

Para mí, esto es lo peor que me ha pasado, pero otras personas han vivido cosas aún peores. Por eso quiero amplificar la voz de mujeres en la cárcel. Aquí les dejo una reflexión de una de ellas.

Atentamente: Una mujer en la cárcel

Los quiero

Yoss”.

