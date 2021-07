YosStop rompe el silencio desde el reclusorio tras una semana arrestada

Yoselinne 'N', la influencer mejor conocida como YosStop, reapareció en su cuenta de Instagram para publicar un mensaje con el que busca reiterar su inocencia.

La detuvieron por el presunto delito de pornografía infantil en el caso de Ainara Suárez, una joven que fue grabada mientras un grupo de jóvenes la violó en una fiesta, y cuyo video fue comentado por YosStop.

Así que en sus historias de Instagram, YosStop manifestó:

"Estoy privada de mi libertad por TERMINOLOGÍA. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea culpable".