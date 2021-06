YosStop planea demandar a YouTube, no la dejan monetizar sus videos

Después de ser denunciada por ponografía infantil, debido a que expuso el caso de una joven que fue violada por un grupo de adolescentes, YosStop está en la mira de YouTube y ya la sancionó.

La polémica youtuber, quien también se hizo famosa como #LadyYate o #ladySabritones por un video viral escandaloso, alzó la voz contra la plataforma en donde ha trabajado por 10 años.

Aseguró que YouTube "es una empresa horrible", y evidenció los correos y llamadas que ha tenido con el equipo de la plataforma de videos que ya no la dejan recibir dinero por los anuncios que se pueden ver en sus videos.

"Me mandaron este correo donde dice que estoy restringida de YouTube y que tengo prohibido usar cualquiera de mis canales”, se quejó YosStop, quien insistió que por nuevas políticas, YouTube ya puede lucrar con los videos de los creadores de contenido, sin pagarles nada.

"Y eso es lo que están haciendo con mi trabajo de hace más de 10 años. Ellos están monetizando y lucrando y no me están pagando absolutamente nada”, aseveró Yoseline.

En un video publicado en su Instagram, denunció: "Es importante que sepan que me han robado, me han amenazado y están violando mis derechos humanos, así que por favor creadores tengan mucho cuidado, porque si me lo están haciendo a mí, el siguiente eres tú, en cuando pueda platicarles todo, les prometo que lo voy a hacer”.

YosStop insistió: "Lo que están haciendo es algo personal contra mí- YouTube contrata gente para que haga sus cosas sucias".

