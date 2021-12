YosStop habla largo y tendido tras la cárcel y admite qué la mantuvo a flote

Hace unos días hasta Pati Chapoy confirmó que YosStop cobraba por entrevistas, por lo que hasta ahora pudimos saber sus primeras anécdotas tras salir de la cárcel, luego de llegar a un acuerdo reparatorio con Ainara Suárez.

Ocurrió en entrevista con Saskia Niño de Rivera, una activista en materia penitenciaria, a quien no habría cobrado por la entrevista. En una transmisión en vivo, la polémica YosStop habló sobre su experiencia en la cárcel y qué fue lo que la mantuvo a flote en esa experiencia que no le desea ni a su peor enemigo.

"Tratando de no enloquecer, tratando de estar cuerda, de no perderme, de no deprimirme, eso fue lo más difícil, el decir no te dejes caer, hay mucha gente que te quiere. Hay muchas cosas afuera por qué luchar y no dejar que toda esa energía densa me absorbiera, me tuviera que vivir todo el tiempo empastillada o algo así".

Reflexionó que su tiempo encarcelada fue como "una muerte de sí misma". Además, aseguró que "todo el mundo tiene un pie dentro de la cárcel".

Eso sí, dijo creer que no merecía estar en la cárcel, aunque luego dijo: "Pero creo que todo pasa por algo". Ahora, busca transformar los contenidos que publica en las plataformas digitales, pues este periodo tras las rejas fue como un renacer para la youtuber, cuyo nombre real es Yoselinne Hoffman.

La ocasión anterior en la que vimos a YosStop fue cuando leyó su disculpa pública para Ainara:

"Perdón, Ainara. Te pido perdón por haberte insultado, calificado y denigrado; te pido perdón por haberte discriminado, estigmatizado y maltratado. Hoy entiendo que nadie puede calificar a otra persona por su aspecto físico ni juzgarla por su comportamiento sexual, pero sobre todo ahora entiendo que te violaron Ainara y yo hice más grande tu herida y tu dolor".

"Te revictimicé y puse en duda lo que valientemente habías denunciado. Ahora entiendo y espero que todos entiendan que si no hay consentimiento es violación y que una persona alcoholizada no puede dar su consentimiento".

YosStop alzó la mirada a la cámara para decir: "Lamento muchísimo mi conducta".

Luego se sinceró: "A mis seguidoras y seguidores, les digo: Stoppers, la cagué. Me equivoqué muy cañón y lastimé y agredí sin derecho a Ainara, lo digo en serio. Les pido no meterse con ella ni con su familia".

Y reflexionó: "Hoy me doy cuenta que las palabras tienen un poder inmenso. No solo son pensamientos puestos en voz. Con ellas podemos crear o destruir. A partir de hoy, soy consciente que como comunicadora digital tengo una gran responsabilidad. Estoy en un constante aprendizaje y tomar esta oportunidad para reconstruirme y poder usar mi voz para ayudar a las demás personas. Te pido perdón Ainara, y te agradezco que me hayas dado una segunda oportunidad".



¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!