Yolanda Andrade revela otro de sus romances con una cantante; se dice que es Thalía

Aunque ya ha revelado que tuvo romances con guapas famosas, Yolanda Andrade sigue sorprendiendo por su capacidad para enamorar a las grandes estrellas, y esta vez reveló que fue novia de una cantante.

En una plática con Lorena Meritano, quien también fue pareja de Yolanda, revistieron su pasado y surgieron las anécdotas, como el amor que tuvo la conductora de 'Montse & Joe' con una famosa que, supuestamente, es Thalía.

"Yo tenía una novia que era bien chistoso, porque era guapa, cantante de un grupo musical... Esta cantante estaba enojadísima y celosísima de ti, porque tú eras más alta que ella”, le contó Yolanda a su ex Lorena Meritano.

Durante la transmisión en vivo por Instagram, la eterna compañera de Montserrat Oliver confesó:

"Yo me enamoré muchísimo de esta mujer, de la cantante esta, de la que me dijo que tu estabas más alta que ella. Me enamore mucho. Vivimos una etapa muy peculiar e inolvidable”.

Durante la transmisión, los fans enloquecieron por saber la identidad de la famosa cantante que fue novia de Andrade, y hubo quienes nombraron a Thalía. "Sí le atinaron", confirmó Yolanda en la transmisión en vivo.

Thalía no ha mencionado nada al respecto, pero durante años ha demostrado su cercanía con Yolanda Andrade. Cada que la cantante visita México, la presentadora se toma fotos con ella o la acompaña en momentos personales, como el cumpleaños 100 de su abuela Eva Mange hace 3 años, fiesta para la que Yolanda compró el pastel.

El rumor sobre el romance de Thalía con Yolanda Andrade lleva años circulando en redes sociales. Hasta el diseñador Mitzy salió en defensa de su amiga para desmentir que en el pasado romántico de la intérprete de 'Arrasando' exista una mujer.

