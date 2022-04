"Yo quiero pelear": Alfredo Adame y Carlos Trejo se retan en vivo y subirán al ring

Después de protagonizar otra pelea en público, Alfredo Adame se presentó en 'Venga la alegría' y terminó por ponerse de acuerdo con su archienemigo Carlos Trejo para finalmente enfrentarse en un ring.

La nueva pelea de Adame fue con el abogado de Carlos Trejo. De hecho, el cazafantasmas aprovechó para burlarse nuevamente de su rival, soltando carcajadas en redes sociales.

Así que Adame explicó en 'Venga la alegría' que ocurrió: "Alberto del Río dijo que él iba a armar la pelea, que tenía el estadio de los Sultanes de Monterrey. Él dice que me estuvo hablando, pero no es cierto porque nunca me habló. Yo iba a mostrar contratos firmados para informarle a los medios, que yo tenía todo para hacer la pelea. Llegó el abogado de Trejo y les grité ‘no lo dejen entrar, no se le invitó'. Empiezo la conferencia de prensa y veo que está atrás”.

“Muestro todos los papeles y digo ‘muchas gracias a los medios’, él se paró y dijo ‘yo quiero hablar’. La pelea no se hizo porque él dijo ‘no quiero pelear con Adame’. Me arranco, me dejo ir y le digo ‘eres una rata’. Les pedí que los sacaran del lugar. Yo quiero pelear, pero la única solución es que firmen el contrato”, explicó.

Pero lo que no esperaba Adame es que el programa de TV Azteca tenía enlazado en videollamada a Carlos Trejo, y ahí comenzaron a ponerse de acuerdo para su tan esperaba lucha.

"Yo quiero pelear y la única solución es que firme el contrato y que se suba; él dice que la orden de restricción y todo, pero se les digo que la orden de restricción se la quito una semana antes, pero que firme el contrato porque la vez pasada se la quité y no cumplió”, dijo Alfredo Adame.

Así que Carlos Trejo lo retó: "Yo te voy a poner un cheque no vas a poder echarte para atrás. El dinero te lo voy a pagar nada más para darme el lujo de romperte tu madre. El dinero lo pongo yo y al empresario".

"Les voy a pedir a ustedes, a Flor, a tu programa, a la televisora que sean los intermediarios para que llevemos a cabo la pelea y la llevemos a cabo y la terminemos [...] Si Flor me dice que ‘va’ y que hagamos la pelea yo pongo el empresario, tu pones al tuyo y llegamos a un acuerdo y pues nos subimos tú y yo y sin réferi, ¿Te parece bien?".

“Yo de lengua me como un taco, marrano”, le contestó Alfredo Adame, pero aceptó el reto y no descarta donar el dinero de la pelea a una fundación.