"Yo quiero justicia para mi hija": Mamá de Yrma Lydya le dio el último adiós

En el Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México, amigos y familiares despidieron a Yrma Lydya, cantante que fue asesinada a tiros en un restaurante de la colonia Del Valle.

Mientras su esposo es señalado como el presunto responsable, y permanece en prisión preventiva, la familia de la artista la despidió entre aplausos y gritos de "¡justicia!".

La señora María Jiménez, madre de Yrma Lydya, habló con los medios de comunicación: "Yo quiero justicia para mi hija, que no quede impune esto, y para todas las mujeres que han sido lastimadas. Agradezco el apoyo, pero sí quiero y exijo justicia para ella y todas las mujeres".

Dijo que la recordará "como era ella, cantaba, tenía ilusiones... Le cortaron todas las ilusiones". "Ahora es un ángel que está volando y cantando. Era maravillosa, talentosa, quería ser grande, tenía todo por hacer en la vida tenía muchos sueños y nació para esto", la describió.

Recordó que lo último que le dijo Yrma fue: "Que me amaba y que me quería".

En el panteón también apareció Sandra Montoya, amiga de Yrma Lydya. "Es muy lamentable y doloroso, si nos ponemos a analizar cuántas niñas están perdiendo la vida de la misma manera a diario. Es un grito que todas las mujeres que estamos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Las mujeres desaparecen como si fuéramos insectos".

También resaltó que el enfoque debería estar contra el asesino, y no sobre las historias detrás de la cantante... "No puedes venir a juzgar a una mujer, porque no sabes, primero ponte en sus zapatos".