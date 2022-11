'¿Yo por qué?': Platanito se derrumba porque lo quieren en la cárcel tras chiste de Debanhi

Luego de que durante una presentación lanzó un chiste sobre Debanhi Escobar, haciéndose así tendencia en redes sociales debido a que alguien compartió el video en TikTok el domingo 13 de noviembre, Platanito sigue sufriendo.

Y es que luego de que los padres de Debanhi amagaron con proceder legalmente contra el comediante, cuyo nombre real es Sergio Verduzco, los reflectores apuntan contra él, aunque la investigación sobre la muerte de la joven continúa paralelamente.

Pese a que publicó dos videos ante la controversia, en uno de ellos, sin maquillaje y ofreciendo disculpas a los padres de la joven, el comediante sigue preocupado por la situación y así lo dejó saber en un show en Canadá.

Imágenes del espectáculo se viralizaron en redes sociales, y ahí se puede escuchar cómo se queja de que lo quieren meter a la cárcel.

"Yo lo único que hago es darle la vuelta a toda la pinche mierda que estamos viviendo en el mundo. Yo no me burlo de la muerte de nadie. Soy comediante, no soy asesino, ni yo maté a esa niña. Yo lo que quiero es que el pinche gobierno haga su trabajo y agarren a los verdaderos responsables.