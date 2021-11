"Yo no tengo ningún veto": Christian Nodal alza la voz en pleito con disquera

Christian Nodal aseguró estar libre luego de que se difundiera la noticia de que la disquera Universal Music le impuso un veto para que su música no pudiera ser reproducida en ningún lado.

Sin embargo, en un video publicado en sus redes sociales, el cantante rechazó que eso pudiera existir, pues está respaldado por una jueza:

“Yo tengo una resolución de una jueza federal donde ordena que no se haga posible todas las medidas que solicitó Universal. O sea que no existe tal veto. Tan falso es, que una juez lo está ordenando”, dijo.

Explicó: "Yo no tengo ningún contrato vidente con Universal, realmente lo que están haciendo es que, a la fuerza, como yo no quise firmar un nuevo contrato, están vendiendo todo este circo de los medios y de redes sociales contra mí".

El novio de Belinda aseguró que puede seguir trabajando como él quiera: "Se me hace una injusticia porque yo he entregado… Mis cinco años de carrera los he hecho limpio, trabajando muy fuerte, entregando mi 100% para ustedes, y Universal no quería que me les fuera y sacaron todo esto a la fuerza, todo este circo no existe, yo no tengo ningún veto, yo puedo seguir colaborando con los artistas que quiera, puedo seguir trabajando con la gente que quiera".

Incluso advirtió que quieren "esclavizar" a otros cantantes como él. "Están haciendo todo esto a la mala, y así como me lo hacen a mí, se lo quieren hacer a miles de artistas y se lo han hecho a muchos, así que quiero hacer consciencia de esto, quiero dejarlo muy claro y agradecerles por el apoyo".

¿QUÉ PASÓ? Hace unos días, la disquera Universal Music informó que ningún medio de comunicación, promotora, plataforma digital, empresario o artista podría usar la música o colaborar con Nodal; tampoco usar, distribuir ni comercializar su imagen.

Y es que la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas (AMPROFON) emitió una carta de advertencia para llevar a cabo tales medidas, pues todo debería ser consentido por Universal Music.

Sin embargo, Nodal insiste en que él tiene la orden de la jueza "que ordena que no se haga posible todo lo que está solicitando Universal Music. No tengo ningún contrato vigente con ellos".



¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!