"Yo no le tengo miedo a Niurka": Laura Bozzo

Niurka y Laura Bozzo se verán las caras en el programa de realidad simulada ‘La casa de los famosos’, lo que ha provocado la expectativa por saber si las viejas rencillas entre ambas explotarán en algún momento.

El pleito viene desde hace un par de años, cuando Niurka lanzó sus críticas en contra de Bozzo primero por el caso fiscal que enfrentó Laura y segundo por la demanda que enfrentó de parte de Gabriel Soto e Irina Baeva.

“Laura Bozzo no puede decir nada porque Irina es bella y en cambio ella es fea”, dijo Niurka con su peculiar estilo escandaloso y franco.

Soto y Baeva entablaron contra Laura una demanda por difamación que se solucionó a su favor el año pasado aunque hasta ahora hay versiones encontradas respecto a la manera en que se resolvió el caso: mientras Laura asegura que no ha pagado un peso, hay otros testimonios en el sentido de que sí llegaron a un arreglo económico.

Pero mientras sucedía el litigio, Niurka habló del caso y se fue en contra de Bozzo. “Ella no puede decir nada porque cuando eres fea, no puedes hablar de una mujer mujer feliz, exitosa, talentosa… o sea cuando vas a criticar a una mujer debes tener cimientos. Si eres fea y criticas a una mujer tan bella, obviamente se deja ver que eres una envidiosa porque eres fea”.

De modo que su presencia en el nuevo reality show es una oportunidad para saldar cuentas y así respondió la conductora peruana.

“Yo no le tengo miedo a Niurka ni a nadie, sé que ella no me ha tratado bien, sé que ha dicho que soy horrenda pero no me interesa ser horrenda mientras tenga neuronas”.

La conductora, sin mencionar el nombre de Niurka, lanzó una indirecta a la cubana.

“La cara se arregla pero el cerebro, las neuronas, el talento y el corazón eso no se puede trasplantar”.

Laura Bozzo viene de resolver también un problema legal de impuestos con Hacienda, ya que el SAT la acusó de fraude por supuestamente haber vendido un inmueble que estaba embargado.

Bozzo, no obstante, asegura que ha regresado todavía con más empuje. “Por tanto que se cuiden porque Laura Bozzo tiene neuronas”.