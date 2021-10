"Yo no la golpeé": Papá de Gomita niega violencia y le echa en cara el coche que le regaló

Después de que Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, revelara que su papá la golpeó por defender a su mamá y que hasta teme por su seguridad, el señor Alfredo Ordaz rompió el silencio.

Don Kiko, como popularmente se le conoce, tuvo una videollamada con Chavana para Multimedios, y ahí se confesó, negó todo, pero le echó en cara lo que ha hecho por sus hijos.

Lamentó que todo se hizo público: "No se iba a subir video porque era un problema interno familiar, pero a lo mejor a Gomita hay algo que le incomoda y le afectó, y bueno, ya tiene una edad para tomar sus propias decisiones".

"Qué bueno que me prestas este espacio para decirle a mi esposa, a Gomita, a Lapizín y a Lapizito, que la primera persona que quiere lo mejor para ellos soy yo. En ningún momento, haya pasado, lo que haya pasado, no he pensado en tomar represalias contra ellos”, dijo sobre lo dicho por Gomita sobre el miedo a su seguridad.

"Las personas que más amo en esta vida se puede decir que son mis hijos y mi esposa. Me da mucho sentimiento que estas situaciones, que a lo mejor ahora a Gomita siendo una persona de edad, se le olvide de dónde venimos. Ellos son los del talento, pero el que busca el trabajo soy yo".

"Públicamente si dicen que fue un error... El golpe que ella trae, en realidad yo no la golpee, sí te puedo decir honestamente, yo no la golpeé, pero si ella dice que sí, es porque lo hizo saber al Ministerio Público, porque hasta ese grado llegamos, pero el que ella haga notas o comentarios de decir que tiene miedo porque yo les puedo hacer algo, pues sí me da mucho pesar. Porque yo empecé con ellos de nada".

Negó querer dañar a sus hijos y esposa: "Agradezco el espacio y como dice Gomita en sus historias, sé que va a verlo ella algún día, y quiero que sepan que no tengo nada contra ellos. No busco ningún problema. Si en algo les fallé, despido disculpas. Se ha manejado que tengo problemas de alcoholismo, no, nunca he tomado en mi vida".

"Fue un problema que se nos salió de las manos, un problema entre mi esposa y yo pero tenía solución. Desgraciadamente se meten terceras personas y se salió de contexto. Principalmente mi cometido es ese, que mi esposa y mis hijos estén tranquilos. Yo no pienso hacer nada contra ellos", dijo.

Y se fue contra Gomita: "Lo que ella está haciendo, ella sabe que no es cierto. Tiene casa porque yo la he apoyado, tiene carro porque yo se lo regalé. Lapizito tiene coche porque yo se lo regalé. Claro, con su trabajo, sí es cierto, pero yo también he trabajado. Es mentira muchas cosas que dice ella, pero una cosa que es cierta es que (Gomita) es muy trabajadora. La amo, la extraño, igual a mi esposa. Nos hemos distanciado, vamos a darle tiempo a las cosas".

"Que me disculpen si en algo les fallé. Somos humanos. Sé lo que pasó, pero no acepto lo que dicen que hice. No acepto que diga que soy un vividor, no, porque jamás lo he mandado a buscar trabajo. Siempre el trabajo lo he buscado yo", dijo don Kiko.

