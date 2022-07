"Yo no borré mis páginas"; YosStop dice que Youtube quitó sus canales y contenido

YosStop perdió su canal de YouTube supuestamente por haber infringido las reglas. La youtuber se ha quedado sin su canal y asegura que no se la ha notificado la razón.

"Me siguen preguntando si yo quité mis canales; no, yo no fui. De repente Youtube los borró sin ninguna razón", publicó Yoss Hoffman en un video a través de Instagram.

La plataforma, sin embargo, a través de un portavoz, señaló que la razón por la que la influencer perdió su canal fue por haber infringido una de sus reglas. En declaraciones para El Universal, el portavoz explicó que desde 2021, los canales de YosStop fueron suspendidos del programa de monetización. Lo que detectó la plataforma, es que la influencer utilizó un canal alterno para seguir monetizando por lo que su canal fue suspendido.

De hecho, Yoss Hoffman señaló que el canal de su esposo Gerardo también fue borrado. "Todavía no sabemos por qué", dice la youtuber en el video que publicó en Instagram.

Otra de sus quejas es que el canal desapareció sin aviso previo por lo que perdió todo el contenido que tenía en el canal.

"Ni siquiera nos dieron oportunidad de descargar el contenido", escribió en su Instagram.

"Esperamos que el fin de semana nos digan algo", finalizó YosStop, quien decidió subir videos de su boda a facebook.