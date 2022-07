"¡Yo me estoy enamorando de esta mujer!": Joy cuenta cómo se hizo novia de Diana

De pronto, como sucede casi siempre con los enamoramientos, la cantante Joy se dio cuenta de lo que estaba pasando con Diana Atri, con quien había sentido una conexión especial desde que la conoció.

"Recuerdo que pensé: Yo me estoy enamorando de esta mujer", contó Joy en el programa de Yordi Rosado, en el que estuvo acompañada de su hermano Jesse, quien escuchó la anécdota entre divertido y desconcertado: "¿Y en dónde estaba yo en ese momento? Te digo que soy muy despistado", comentó.

Jesse y Joy son un dueto que comenzó desde que eran adolescentes y que hoy tienen una de las carreras más sólidas en el mundo del pop.

Joy platicó por primera vez cómo inició el noviazgo con Diana, algo que la tomó con cierta sorpresa porque hasta antes de ella, sólo había tenido algunos "noviecitos". "De esos que te rompen el corazón, otro de chocolate, con los que tienes un rollo pasional y de atracción pero nunca había sentido, como con Diana, esto de no querer dejar de estar un segundo con esa persona".

La cantante dijo que todo comenzó con un juego, ya que entre su grupo de amigos alguien hizo un chiste homofóbico. A partir de ahí, Diana y ella comenzaron a llamarse "mi amor", a manera de broma para ironizar la situación.

"Hasta que un día me acompañó a trabajar y estábamos en un sitio donde no había señal. Fue muy angustiante porque yo le quería mandar mensajes pero no salían, yo le quería decir algo porque estaba en el escenario y ella entre el público. Entonces en uno de eso mensajes le pongo 'mi amor'. Y ella me lo contesta. Y comienza el coqueteo pero ya en la vibra de que las dos lo sentimos".

Después de ese show (que fue en televisión) se fueron a comer y fue ahí donde Joy le dijo: "Para mí ya no es un chiste decirte 'mi amor'; me estoy enamorando".

Y ella respondió: "Yo también".

Después de eso, se quedaron una hora en silencio y se fueron cada una para su casa. Pero al otro día se encontraron.

"Nos vimos, nos besamos y 11 años después, aquí estamos".

Joy y Diana hoy están casadas y tienen dos hijos, Noah y Nour.