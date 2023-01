"Yo me atrevo a todo": Alfredo Adame ha hecho tríos y con Himmel haría algo sensual

Fiel a su estilo, Alfredo Adame no se queda callado frente a nadie, ni siquiera si son sus hijos a los que tiene que decir sus verdades.

Sobre los personajes que hablan de él, el actor es tajante y no escatima en ofensas para dejar en claro que nadie estará hablando de él. Al respecto de las declaraciones que se han emitido acerca de su posible homofobia, Alfredo Adame desmiente dicha situación, pues confiesa que siempre ha sido partidario del apoyo a la comunidad LGBT+:

“Nunca se me pudo comprobar nada que yo haya dicho en contra de la comunidad y menos que un imbécil como Gustavo Adolfo Infante dijera que yo había atacado a mi hijo Sebastián, cuando lo único que hice fue apoyarlo y he apoyado a la comunidad, nunca ha salido de mi boca algo en contra de ellos. Yo no conozco de géneros, heterosexuales, homosexuales, ni nada, no conozco de religiones ni de razas, sólo conozco de seres humanos”.

Sin embargo, descarta una reconciliación con su hijo Sebastián: “Imposible, porque Sebastián es un mentiroso, nunca le faltó mi apoyo, porque en el momento en que me lo dijo, me paré, lloré y le dije: ‘cuentas conmigo, te apoyo, te quiero y te amo, y al primero que te falte al respeto le rompo la madr...’. No hice más que apoyarlo, me fui a cenar con él y su novio, lo acompañé a eventos de la comunidad para que vieran que su papá estaba con él, lo que pasó con Sebastián es que la mamá alienó a los tres, los manipuló y los echó a perder”.

Es así que para él, el acercamiento con sus vástagos es un tema cerrado: “Con mis hijos no tengo cargos de conciencia de nada, les di todo lo que les pude dar, les di amor, apoyo, la vida, riqueza, abundancia, todo, y son malagradecidos, cría cuervos y te sacarán los ojos, yo no voy a trabajar en el perdón, no lo conozco, ni lo trabajo ni nada, voy a trabajar en mí, en crecer yo y en hacer muchas cosas y no pienso intentar resolver absolutamente nada de lo que haya pasado en mi vida, borrón y cuenta nueva y esta cañón borrar lo que he hecho”.

“YA ME VAN A SACAR MI VERSIÓN TRUENO TROMPA DE ELEFANTE”

En torno a su participación en el calendario de la transexual más famosa de México, Himmel, Adame se declaraba listo para posar de sensual manera, sin embargo, el último incidente en el que se vio envuelto, mermó esta posibilidad:

“Himmel me dijo que si la acompañaba y nos hacíamos una foto para su calendario, y como yo tengo los pantalones bien puestos y tengo con qué, le dije que la hacíamos, pero vino el incidente (cuando lo golpearon), eso lo paró, ya saben que yo me atrevo a todo, me hubiera traído mis calzones Trueno reforzados frontales, que por cierto ya me van a sacar mi versión Trueno trompa de elefante”.

“HE HECHO TRÍOS CON DOS MUJERES, LA MEJOR EXPERIENCIA FUE CON DOS GRINGAS EN ACAPULCO”

El actor y conductor nos contó que siempre ha sido un hombre que no se ha quedado con ganas de nada, prueba de ello es una experiencia vivida en su juventud. “He hecho tríos con dos mujeres, la mejor experiencia fue con dos gringas en Acapulco, ya mujeres mayores de 50 años guapísimas, todo inició en una discoteca, empezamos a bailar y terminamos en un cuarto de hotel, un gran trío. Aclaro, eso fue hace más de 40 años, pero también he hecho unos cuatro o cinco más en otras ocasiones con jovencitas de 25, 30 años, aunque gallina vieja hace mejor caldo”.

