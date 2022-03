"Yo estaré gordita...": Karla Sofía posa en bikini y muchas mujeres quisieran verse así

Cuando era actor trabajó en varias telenovelas y películas como 'Nosotros los Nobles', pero ahora que Karla Sofía Gascón vive de acuerdo con su identidad de género, no ha hecho más que arrasar en instagram con piropos por su belleza.

La actriz de la nueva versión de 'Rebelde', donde interpreta a Lourdes, decidió presumir su cuerpo y posar en bikini, y dejó a más de uno boquiabierto.

"Yo estaré gordita, pero que nmmn", escribió junto a la foto que dio mucho de qué hablar.

Karla Sofía tiene una legión de seguidores fieles que admiran su belleza, y quedó comprobado en los comentarios donde solo aplaudieron y nadie criticó. De hecho, algunas mujeres opinaron que ya quisieran verse como ella.

"Más hermosa imposible ya quisiera verme así tengo muchos prejuicios y pena con mí cuerpo no me atrevería a usar bikini pero tu estás preciosa", escribió alguien.

¡Cuidadito con Lourdes!

Hace unos meses, Karla Sofía nos compartió la importancia de la identidad de género y por qué la sociedad debería ser más incluyente. "Sí que la tiene, de la misma manera que los señores que van a la oficina no les gusta que les digan señora, o unos señores que se llaman José o Bernardo, no les gusta que les llamen señora José o señora Bernardo; para entenderlo simplemente hay que mirarnos a nosotros mismos, a mí me molesta muchísimo si alguien se refiere a mí de manera incorrecta".

¿Todavía hay personas que te llaman por tu identidad anterior?

Sí, hay muchas personas que se refieren de la manera que no corresponde para intentar hacerte daño; una de mis ex me escribió unos mensajes refiriéndose a mí para intentar hacer daño. No lo consiguió.

