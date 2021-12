“Yo creo que Silvia Pinal no tarda en morirse”: Adela Micha

Sin percatarse de que se estaba transmitiendo por Internet en vivo, la periodista Adela Micha habló con su equipo de producción al enterarse de que Silvia Pinal fue hospitalizada y que está enferma de coronavirus.

“¿Y tenemos algo preparado? Ya no tarda en morirse ¿por qué no me escriben algo y se los grabó?”, le dice Adela a un miembro del equipo de su programa ‘Me lo dijo Adela’, un noticiario que conduce junto con Maca Carriedo.

La actriz Silvia Pinal fue hospitalizada por un problema de presión arterial pero mientras era atendida por los médicos, se le hicieron pruebas de coronavirus y una de ellas resultó positiva por lo que fue trasladada al área Covid del hospital, donde permanece hoy.

Su hija Sylvia Pasquel dijo que los síntomas que tiene doña Silvia Pinal son leves y que los médicos han dicho que fue atendida en el momento adecuado para que la enfermedad no cause gravedad.

Adela Micha, quien pensó que estaba en una pausa de su noticiario, insistía en preparar una noticia sobre el desenlace de la actriz. “Yo creo que ya se va a morir”.