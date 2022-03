Yanet García le echa tierra a Martha Higareda al hablar de su ex

Dicen que hay heridas que solo el tiempo puede curar, pero el recuerdo perdura, como lo confirmó Yanet García cuando le preguntaron por su ex novio, Lewis Howes.

En una transmisión en vivo por Instagram, la Chica del clima respondió a uno de sus seguidores que le pidió un consejo, pues acababa de terminar con su ex, y ya salía con alguien más.

Así que Yanet confesó: “Te entiendo perfectamente”. La modelo que se ha caracterizado por su cuerpazo, dijo, sin decir nombres: "Me pasó igual, terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha".

Y es que, claramente, García se refería a que Lewis Howes comenzó su romance con Martha Higareda, desde septiembre del 2021. De hecho, mucho se dijo que él le había sido infiel a Yanet con la actriz mexicana.

Sin embargo, en una entrevista con Yordi Rosado, Martha había negado ser la tercera en discordia.

"No, no, para nada. Lewis y Yanet tuvieron una relación que llegó a su fin. Él habla muy bonito de ella. No sé cuánto tiempo fue que terminaron, y lo mío es súper reciente y no soy su novia", dijo en su momento Martha, quien ya presume su romance con Lewis.