Yanet García en exclusiva: Soltera, codiciada y exitosa en OnlyFans

Para Yanet García la relación que tuvo con un exjugador de fútbol americano con quien se iba a casar quedó por completo en el pasado. Renuente a hablar del tema, quien fuera La chica del clima del programa Hoy, aseguró a TVyNovelas que ahora está enfocada al cien en sus proyectos personales y en su bienestar personal, luego de tomar dos años de terapia. La modelo y conductora confesó que se siente feliz de estar cumpliendo uno de sus sueños de pequeña, que es vivir en Nueva York, una ciudad que la ha visto crecer como health coach y que también le devolvió la soltería. “Sigo soltera, una soltera codiciada. Tengo muchos pretendientes, pero estoy enfocada en mí y estoy trabajando muy fuerte en mi compañía, además sigo estudiando inglés en Nueva York. Me mantengo enfocada en el trabajo, pero estoy abierta al amor, creo que llegará cuando tenga que llegar, no lo estoy buscando, ya Dios dirá”, nos dijo durante su visita a la Ciudad de México. “LO MÁS IMPORTANTE HOY EN DÍA ES ESTAR BIEN CON UNO MISMO” Luego de estar a punto de casarse con quien creyó que era el hombre ideal, su perspectiva del amor cambió y lo transformó por amor propio. “Siempre que tienes una pareja ves a futuro, pero así es la vida y así es esto, hay cosas que pasan y suceden, simplemente soy creyente de que todo pasa por algo y me quedo con lo bonito de la relación, con lo que aprendí, y a seguir adelante”, dijo refiriéndose a la ruptura sentimental con el deportista Lewis Howes. “Lo más importante hoy en día es estar bien con uno mismo, porque cuando te das cuenta que la felicidad sólo depende de ti, te das cuenta que estar soltera no significa estar sola, hay muchas personas que están en una relación que se sienten solas, entonces, he aprendido a estar feliz conmigo misma, a disfrutar la soledad y a cumplir mis sueños. Hay que dejar que el amor llegue cuando tenga que llegar”, añadió. Eso sí, Yanet ya no prioriza llegar al altar. “No soy tan fan de la boda, si se llega a dar qué bueno, pero cuando trabajas tanto en ti misma, te das cuenta de que lo más importante eres tú, tu paz, y estar bien, y todo lo demás viene a complementar, eso lo aprendí en dos años de terapia que llevo”, confesó. Al ser cuestionada sobre la polémica que se originó porque, supuestamente, Martha Higareda habría sido la tercera en discordia en su relación, ella optó por guardar silencio y se limitó a decir de nueva cuenta: “Yo estoy enfocada en mi trabajo, en mis sueños y estoy feliz. Prefiero no hablar de ese tema, es algo que dejé en el pasado y estoy enfocada en el presente y futuro”. “LA SALUD MENTAL ES MUY IMPORTANTE… TODOS DEBEMOS TOMAR TERAPIA” Aunque Yanet no anda en busca de galán, nos dijo cuál sería para ella el prototipo de hombre con el que quizá se daría una nueva oportunidad en el amor: “Lo pido auténtico, una relación que vaya más allá del físico, esa conexión interna que de pronto se da con una persona y luego hay que ver si tiene en común la misma visión, perspectiva, valores… si es así es cuando comienzas a plantearte si es la persona con la que quieres convivir”.

La modelo aseguró que aún no le ha tocado un hombre celoso, por eso, el próximo candidato a enamorarla debe ser igual: “Creo que siempre les doy la confianza, me han tocado parejas muy buenas que no son celosas; es importante siempre hablar y respetar las individualidades”. Yanet ahora valora más su salud mental y recomienda a las personas que confíen en las terapias.

“La salud mental es muy importante porque podemos ver en redes sociales a una persona que está feliz, pero no sabes realmente cuál es su realidad, creo que todos debemos tomar terapia, es muy saludable, te ayuda a conocerte, a sanar, a entenderte y a tener las herramientas para ser feliz”.

“ONLYFANS ME CAMBIÓ LA VIDA”

“OnlyFans es una plataforma en la que puedes crear contenido exclusivo. Cuando hice mi certificación como health coach decidí separar ese lado sexy mío, y todo el lado de salud y bienestar”. Yanet explicó que por eso su Instagram está más enfocado a temas de bienestar y en su Onlyfans explota más su sensualidad.

“Comencé a trabajar y a poner ese contenido allá y jamás imaginé que sería un superéxito, realmente me ha cambiado la vida el Onlyfans, estoy muy agradecida, sigo creando contenido en lencería y traje de baño, pero no hago desnudos; sólo exploto esa parte sensual”.

Sigue el chisme:

Exhiben los mensajes que Piqué nunca le respondió a Shakira

Shakira antes de ser famosa: a qué se dedicaba y lo diferente que lucía

Paparazzi que captó a Clara Chía lapida a Piqué: "Eres un mediocre"