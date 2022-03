Yalitza reta a haters: "Díganme una razón para que yo no pueda usar ropa de marca"

Desde que saltó a la fama, Yalitza Aparicio ha dado mucho de qué hablar por varios motivos; uno de ellos es la ropa que utiliza y que hasta se convirtió en imagen de marcas de lujo como Cartier.

Hay quienes dicen que no debería utilizar ropa de diseñadores como Gucci o Prada, o hasta un bolso de 40 mil pesos que portó hace unos días.

Así que cuando platicó con Juanpa Zurita, Yalitza no se quedó callada y retó a sus detractores. Aseguró que las sesiones fotográficas donde es toda una modelo, es simplemente un método para comunicar el mensaje que quiere emitir.

"Es mi medio para comunicar lo que deseo. Me han juzgado por el tipo de ropa que utilizo, por cómo me visto, por cómo me comporto, porque vengo de una comunidad indígena".

Así que retó: "Díganme una justificación y una razón que tenga lógica para que yo no pueda utilizar una ropa de marca".

"Yo porto mi ropa indígena cuando yo quiero usarla en los eventos. No porque la gente diga que la use para una foto. Por qué la gente que no se cree indígena viene y se apropian de nuestra ropa, la presumen en redes sociales, cuando del otro lado están ofendiendo. ¿Por qué ellos sí pueden utilizar nuestra ropa, pero nosotros no podemos utilizar ropa de marca?", argumento.

Yalitza fue clara: "Por más indígenas que seamos, también podemos darnos el lujo de utilizar ropa de marca. Tenemos la libertad de usar, portar, lo que deseemos".