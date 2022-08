Yalitza Aparicio y su fascinante portada de Harper's Bazaar México

Aunque a sus detractores no les guste, Yalitza Aparicio sigue avanzando en su carrera en el medio artístico, y ante el estreno de la película Presencias, producción de ViX+, la actriz apareció en la portada de la revista Harper's Bazaar México.

Como ya se hizo costumbre, la nominada al Oscar posó como toda una modelo, con atuendos de la marca Prada y joyería Cartier, de la que ya fue imagen.

Yalitza sabe que tiene un poder con su sola presencia, que utiliza para dar visibilidad a un sector y en una lucha por derechos humanos. "Sin darme cuenta se fue convirtiendo en algo más grande. Al inicio ni siquiera me consideraba una vocera, simplemente compartía mi experiencia. Entiendo que el estar aquí no solo me permite hablar de mi historia, sino de la de muchos otros que se sienten identificados con el esfuerzo dedicado al camino recorrido".

A la revista, comentó: "Considero que vine a agregar un poco más a la lucha que ya existía años atrás. Es algo que comenzó desde antes y, generación tras generación, hemos trabajado para que, las que están por venir, tengan mayores y mejores oportunidades".

Yalitza reconoce: "Son avances que se van dando y todos formamos parte del cambio. Considero que la sociedad te llena la mente con ideas de lo que no eres capaz o lo que no puedes alcanzar".

"También ha habido un avance. Claro está, nunca voy a dejar de hablar de los pueblos indígenas, de mi tono de piel y más, ya que me siento muy orgullosa de quién soy y de dónde vengo, pero también la gente hoy día me ubica como un ejemplo a seguir, luego de romper con los estereotipos que me encasillaban", dijo Yalitza Aparicio.