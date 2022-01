Yalitza Aparicio se siente “timada” por su nivel de inglés

Yalitza Aparicio confiesa que el aprendizaje del inglés se le ha dificultado. “Se hace el esfuerzo pero lleva su tiempo, es un proceso pero hablar un inglés perfecto ahorita no”.

La actriz de ROMA respondió así a Superholly, una youtuber dedicada a la enseñanza del inglés de manera innovadora. La influencer analizó la actuación de Yalitza en el cortometraje ‘Daughters of Witches’, en la que interpreta a Clara, una migrante que regresa de Estados Unidos a México para participar en un ritual de su pueblo natal.

Superholly señaló que Aparicio tiene un marcado acento al momento de hablar inglés en el cortometraje, a lo que la actriz mexicana respondió que efectivamente le ha costado mucho trabajo expresarse en inglés porque, además, ella es una persona introvertida y que no le gusta mucho socializar.

Agregó que también influyó una decisión creativa ya que la directora del cortometraje decidió que su personaje de Clara no tenía por qué hablar un inglés perfecto.

Con buen humor, Yalitza Aparicio recordó que lo más difícil de hacer entrevistas y actividades de promoción es colocarse en el ojo público ya que se pone nerviosa cada vez que tiene que hablar frente a mucha gente y con cámaras que la graban.

Superholly, en su análisis, señaló: “No sé por qué dicen que tiene un inglés perfecto cuando parece que está pronunciando en español”.

En un video colocado en su canal de YouTube, Yalitza reacciona al video de Superholly y dice: “Yo creo que ahí todos nos sentimos timados, ja ja ja, yo también me emocioné de que decían de que hablo un inglés perfecto; no he buscado videos de mi hablando inglés, no sé si hablo inglés, ja ja. El intento se hace pero hablar un inglés perfecto, no lo creo, la verdad no”.