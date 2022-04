Yalitza Aparicio responde a sus detractores: “Así es la envidia”

Yalitza Aparicio utilizó una canción de Grupo Firme para responder a quienes le han dicho o escrito en redes sociales que no se merece lo que ha conseguido.

Aparicio, en los últimos días, ha sido comparado con otros mexicanos que han llegado a los Oscar y algunos de sus detractores aseguran que su nominación de 2018 fue inmerecida pues no estudió actuación.

Yalitza decidió responder con un tik tok en el que hace play back de la canción ‘Hablando claro' de Grupo Firme.

Al principio del video, colocó el mensaje “cuando te dicen que les gustaría tener tu vida” y luego deja que se escuche un fragmento de la letra.

“¡Ojo! / Te van a criticar por todo / Por lo que eres, lo que no eres / Por lo que haces y que les duele / Por lo que dices y lo que tienes / No es que lo quieran / Es que no quieren que tú lo tengas / Así es la envidia / Y entre la gente, siempre gobierna”.

Yalitza ha usado sus redes sociales estos días para compartir fotos de su viaje a Dubai con motivo de la celebración de los 15 años de Cartier Women’s Initiative, lo cual ha levantado muchas críticas.

Yalitza respondió con este mensaje en video al que agregó el texto: “Ustedes pueden alcanzar sus sueños corazones de melón ... quien dijo que la vida es fácil”.

Uno de los usuarios le escribió: “me gustaría tener tu fuerza, valor y educación para afrontar las cosas de la misma manera que tú”.

La actriz respondió: “tú puedes, ya verás que sí”.