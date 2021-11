Yalitza Aparicio llega a revista para caballeros y responde a críticas por usar Cartier

Yalitza Aparicio no deja de sorprender a sus fans y ahora lo hizo con unas espectaculares fotografías en las que se lució como modelo para la revista BadHombre.

Se trata de una publicación para caballeros que se enfoca en la moda y en descubrir qué define el estilo de los hombres, pero también incluyen artículos como en el que aparece la nominada al Oscar, quien presumió las imágenes.

“Quiero compartirles este momento maravilloso antes de que pase mas tiempo. Siempre disfrutando de cada momento. Mil gracias chicos”, escribió Yalitza en Instagram.

En las fotos se puede ver a Yalitza Aparicio usando un tocado de Chandelier, cabello húmedo, un vestido CEA realizado por ZII ROPA y sombras azul metálico.

En la entrevista, la embajadora de la lujosa marca Cartier, hizo frente a las críticas por utilizar esas codiciadas piezas.

"Lo principal es sentirnos cómodos. Algunas veces he leído comentarios en los que me dicen que por ser indígena no debería portar ropa de marcas de lujo o porque eres indígena no puedes estar con una marca tan importante como Cartier. ¿Y por qué no?, ¿por qué no puedo formar parte de esto? […] La moda ayuda a revelar todas las cosas diferentes que descubrimos que somos y que muchas veces son virtudes”, dijo Yalitza.

Asimismo, mencionó que las reacciones por utilizar Prada la hacen sentir "muy halagada por esa parte porque siempre estoy permitiéndome experimentar".

Y es que la actriz confesó que antes era fiel a las creencias que le hicieron pensar que no podía usar ciertos colores o estampados... "O que había ropa que no me iba y en el camino de este andar me he permitido decir no vamos a decidir que algo no nos queda si no experimentamos. Igual teniéndonos más confianza es cuando vamos descubriendo que muchas de estas ideas o conceptos sobre la moda, que uno cree que están establecidos, pueden cambiarse o adaptarse a cada persona".

