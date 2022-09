Yalitza Aparicio, SOLTERA y blindada contra chismes

La Yalitza Aparicio que comenzaba a aparecer en los medios hace cuatro años está muy lejos de la mujer que ahora nos presentan en alfombras rojas, portadas de revistas y conferencias de prensa. Ya la actriz oaxaqueña no es la misma que llevaba vestidos de flores, trenzas en el cabello y colores vivos en su maquillaje. Se ha refinado. Eso no se discute.

También ha adquirido poder en sus palabras, su léxico es distinto y hasta se convirtió en experta a la hora de torear las preguntas que no le agradan, y cuando le cuestionan si tiene novio, prefiere no contestar. Pero eso sí, la nueva Yalitza es más desinhibida, tanto en su discurso como en su imagen.

Ahora se atreve a caminar frente a decenas de personas con prendas al descubierto, inspirando su estilo en las grandes celebridades de Hollywood que explotan al máximo su juventud y atributos.

“HAGO UN PERSONAJE QUE NO ME ENCASILLA”

Su tan esperado regreso a la pantalla después del boom de Roma lo hace con Presencias, una película de terror, dirigida por Luis Mandoki para la plataforma de streaming ViX+, en la que Yalitza comparte roles con el actor Alberto Ammann, a quien considera un gran maestro en el set. Pero, ¿qué fue lo que hizo voltear a Aparicio y aceptar esta propuesta?

“Siempre se le agradece a los productores y guionistas que traten de relatar historias reales en las que no nos encasillen, en las que cambiemos, porque son muchos roles los que podemos hacer y que exista la diversidad es maravilloso. Me encanta el género del terror, me encanta que jueguen con mi mente, es de las cosas más geniales”, nos compartió Yalitza.

Además dejó claro que no quería quedarse con un prototipo que la podía marcar: el de la sirvienta en las películas. Sentía que podía dar mucho más y por eso se tomó la libertad de elegir otros papeles que le aportaran más crecimiento a su carrera. Para Yalitza, la recién estrenada película “ha sido un impacto muy fuerte, de la mano de los mejores. Alberto (Ammann) como actor es maravilloso, aprendí mucho de él dentro del set, creo que los actores siempre debemos estar atentos a todo lo que suceda a nuestro alrededor y absorber lo mejor que se pueda. Hay ciertas técnicas que también aprendí en el rodaje y esa es la mejor experiencia que uno puede tener. No se me había cruzado por la mente hacer terror hasta que llegó el guión y me di cuenta que era un personaje que no encasillaba, a diferencia de muchas otras propuestas que había. En esta ocasión tuve la oportunidad de darle vida a otro tipo de personajes”.

“CUANDO ME SENTÉ A ANALIZAR TODO, CAYÓ LA PANDEMIA”

Y si en algo está clara la joven de 28 años es en lo mucho que le falta recorrer dentro de la industria: “Este es un crecimiento que se va dando poco a poco. A diferencia de otros actores que llevan años de trayectoria, mi camino comenzó hace nada. Empecé en 2018, luego vino el tiempo que se llevó la publicidad (de Roma), después, cuando me senté a analizar todo, cayó la pandemia, entonces había como la presión de preguntar cuándo sería el próximo proyecto, pero las películas no se hacen de la noche a la mañana, llevan un tiempo, llevan un proceso. La pandemia cambió muchas cosas, como proyectos varados que quedaron a medias, pero que, afortunadamente, se terminaron y comenzaron a salir”.

A la intérprete nadie la obliga, ni le exige nada: “Como seres humanos tenemos la libertad de elegir, de experimentar, de aprender y de tomar la decisión basados en lo que realmente nos gusta. Desde el día uno es algo que he hecho, elegir qué me gusta, qué quiero hacer, y eso me ha llevado a donde estoy. Si no hubiera tomado esa decisión ni siquiera hubiera hecho el primer proyecto en el que estuve”. Aparicio nos cuenta que convertirse en una figura mediática no ha resultado fácil para ella. Sin duda, la vida le ha cambiado.

“Afortunadamente, he tomado esa elección de separar mi vida personal de la laboral. Del trabajo puedo hablar de todo y seré la más feliz del mundo. Se trata de ir aprendiendo a la par, de decidir qué quiero compartir y qué no”, reveló a TVyNovelas.

“YO NO ME CONCENTRO EN COSAS QUE NO ME SEAN FUNCIONALES EN LA VIDA”

A diferencia de otras estrellas que se van moldeando según los estereotipos del mercado, la mexicana, por haber comenzado a sus 24 años, ha podido marcar sus propios límites. “Creo que entré en una muy buena época, en una ocasión me dijeron: ‘Tienes la gran fortuna de poder construir la persona que eres dentro de este medio, tienes la oportunidad de elegir los proyectos, cómo expresarte, qué compartir con los medios, a diferencia de muchas personas que ya llevan años y crecieron en la industria del entretenimiento con otras ideologías del público”, detalló. Las críticas y comentarios negativos le resbalan, ya no son importantes para ella.

“Considero que más que concentrarte en demostrarle a los demás quién eres, se trata de demostrarte a ti mismo qué es lo que quieres y hasta dónde eres capaz de llegar, hacer con pasión las cosas, prestar atención y aprender. Yo no me concentro en cosas que no me sean funcionales en la vida”.

