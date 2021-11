Yahir sigue en "una pesadilla" por excesos de su hijo, pero no piensa aceptarlo así

Después de que su hijo Tristán reveló que es bisexual, el cantante Yahir aceptó que la situación es complicada no por su orientación sexual, sino por la recaída del joven con las drogas.

Por si fuera poco, Tristán tuvo su debut pornográfico en su cuenta de OnlyFans, donde tiene sexo explícito con su actual novio. Así que cuando le preguntan al cantante sobre su hijo, no niega que la está pasando muy mal:

"Viviendo una pesadilla. Estoy lógicamente triste con un hijo con una enfermedad de la adicción, recaído, después de luchar mucho tiempo. Con un hijo que está en problemas otra vez y no quiere saber nada de nadie".

"Quiere que lo aceptemos con todo y su adicción y pues la verdad no puedo, no puedo tener hijo con adicción conmigo; mi hijo necesita estar conmigo limpio, porque es una persona que cuando no está en drogas es otra persona a cuando está consumiendo", dijo Yahir a 'Ventaneando'.

"No tengo palabras para expresar mi dolor con todo esto, la verdad". Yahir confía en que su hijo recapacite: "La última vez que hablé con él fue que me dijo que aceptara todo esto, y no puedo. No puedo por los valores, lo le enseñé otras cosas, yo siempre le enseñé el amor, a la familia, vengo de una familia donde todos estamos unidos y él no quiere ser parte de ese mundo".

"El que tiene que hacer el cambio es él. Cuenta con nosotros, pero el que tiene que dar el paso, es él. Aquí estoy. Es mi tesoro, mi primer hijo, mi prioridad".

Hace unas semanas, Yahir también habló con el programa 'Hoy', donde confesó: "La verdad parece que estoy viviendo una pesadilla, tenemos muchísimo tiempo en una guerra contra las adicciones".

"Mi hijo está en una recaída muy fuerte después de varios centros de rehabilitación, y es muy triste enterarme de que ese problema de adicción lo está llevando a hacer cosas tan fuertes, ¿no?", admitió.

"Que sea bisexual a mí la verdad no me molesta en absoluto, lo que sí es la cuestión de cómo se expone, ¿no? Que no tiene filtros, que se deja ir absolutamente con todo y me pide a mí que yo sea su cómplice en la cuestión de la adicción y yo no puedo apoyarlo en eso".

Y es que Yahir estableció: "Estar conmigo requiere esfuerzo, disciplina, requiere estar sobrio y trabajar duro. Eso significa estar conmigo. Cuenta con todo mi amor y apoyo, siempre lo ha tenido. Pero ahorita definitivamente con todo esto, lo que veo es que Tristan necesita trabajar, nunca ha tenido un trabajo".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!