Yahir da la cara ante las críticas porque ahora es conductor de 'La Academia'

Con el inminente debut de 'La Academia', muchas de las críticas se fueron en contra de Yahir por ser elegido como el presentador principal; incluso en 'Ventaneando' cuestionaron si había sido la mejor decisión poner a alguien que no es conductor en esa posición.

Así que en la conferencia de prensa, Yahir decidió dar la cara ante el asunto, y primero reconoció: "Mis compañeros y yo vivimos el inicio de un proyecto que ni siquiera TV Azteca ni nosotros teníamos en mente lo que iba a pasar con la primera generación".

Sobre ser conductor, Yahir comentó: "Es algo nuevo para mí, pero soy un hombre de retos, soy un hombre de carácter, que me gusta la disciplina, que me gusta trabajar y me encanta aprender. A ninguno de los proyectos, por más grandes que me parezcan, les he dicho que no"

"Cuando uno lo quiere hacer, uno se enfoca y se visualiza ahí, creo que hay que hacerlo. En vez de estar tirando la crítica o tirando el hate, creo que es dar la oportunidad, porque muchas veces dicen: ‘Salte de tu zona de confort’, pero una vez que lo haces dicen: ‘No es para eso, el vato no sirve para eso’".

“Estoy seguro que voy a dar lo mejor de mí. Gracias por esta oportunidad, voy a dar todo mi corazón en este proyecto y creo que las familias van a disfrutar una Academia 20 años maravillosa", dijo Yahir.

Más tarde, en Instagram, Yahir confesó cómo se sintió en su debut como presentador:

"Qué momento ayer.. ufffff!! No sé quién estaba más nervioso, si los morros que iban a cantar por primera vez en ese escenario o yo que era mi primera vez ahí. Toda una experiencia, un reto. Hay mucho q aprender y también prepararse un montón pa esto. No me iba a perder los 20 años de @laacademiatv por nada del mundo. Esta emoción lo vale todo. Que nostalgia recordar tanto... Vamos con todo y más!!! Tenemos tremendo teammmmm!!".