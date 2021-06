Yahir: "Los hijos son la bendición más grande que tenemos"

Cuando conocimos a Yahir en La Academia, hace ya 21 años, nos sorprendió que, a sus 23, ya era papá de un simpático pequeñito de casi cinco, pues su debut como papá lo vivió a los 18. Hoy, además, es papá también de Ian, quien apenas tiene cinco años.

¿Cuál fue la impresión que tuviste cuando supiste que ibas a ser papá por primera vez? "¡Uf! Estaba muy chiquito, tenía sólo 18 años; al principio me daba mucho miedo, no lo podía creer, después, cuando ya vi que era real, fue algo maravilloso que me estaba cambiando la vida, sentía que podía con la responsabilidad y que podía disfrutarlo. Fue una cosa hermosa y una bendición de la vida.

¿Experimentaste distintos sentimientos con Tristan que con Ian? "Sí hubo diferencia; con el primero yo era un niño jugando a ser papá. Ahora tengo 42 años, Ian me agarró mucho más grande, mucho más estable en mi vida, con más seguridad para vivir. Antes no tenía ni un peso, tenía que robar el jamón del supermercado para darle de comer a mi hijo y a su mamá. Fue una etapa muy triste y complicada, pero al mismo tiempo, muy bendecida, porque Dios nunca me dejó de la mano con mis dos hijos.

¿Cómo educas e inculcas valores en tus hijos? "Me gusta que mis hijos sean amorosos, que no se queden con las ganas de expresar amor nunca ni de decir lo que piensan. Pero también que respeten a la mujer, a la familia, a la abuela, a su madre, que sean caballerosos, eso para mí es muy importante.

¿Qué recuerdo entrañable tienes de tu padre? "Mi papá y yo jugamos mucho beisbol, me inculcó el deporte desde que era niño, nunca dejó de ir por mí, de insistirme en que entrenara, que hiciera siempre deporte. Él hasta la fecha sigue entrenando; imagínense verlo así a los casi 70 años, la

motivación tan grande que es.

¿Tienes algún consejo para los papás del púbico? "Que estén todo el tiempo, que se hagan presentes, aunque estén separados, divorciados, aunque tengan o no tengan dinero, siempre hay que estar con los hijos, es la bendición más grande que tenemos; y por último les digo: ¡felicidades en este Día del Padre! Sé que a veces nos llega el agua al cuello y es complicado, pero no nos vamos a rajar nunca de ser papás.

