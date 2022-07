Yadhira Carrillo se disculpa por su aspecto al visitar a su marido en prisión

El esposo de la actriz ya tiene 3 años en prisión preventiva pero Yadhira Carrillo no se ha dejado de preocupar por él, al punto de que actualmente ya tiene problemas de salud.

Así lo confirmó la actriz con varios medios que la encontraron en el Reclusorio Norte, donde su marido permanece en prisión preventiva luego de ser acusado de presunta defraudación fiscal por 36 millones de pesos, delincuencia organizada y tráfico de influencias.

Yadhira se bajó de su vehículo y atendió amablemente a la prensa, pero confirmó que ya tiene problemas de presión arterial.

"Yo era de presión baja, pero ahora me dice el doctor 'bienvenida al clan de presión alta'. Me duele mucho la cabeza, pesado, pesado, muy difícil. Si me ven cerrado este ojo, perdón, pero traigo muy alta la presión, ya me tomé mi medicamento, no estoy muy visible, perdón... No estoy muy linda pero aquí estoy con ustedes, y ahí vamos", dijo.

Aún así, dijo que solo la muerte evitará que visite a su marido en la prisión:

"Para que yo no esté apoyándole, será porque ya no estoy, porque ya pasé a mejor vida. Pero no, mientras eso no suceda, estoy aquí con él. Es el amor de mi vida, y aquí seguiremos, aquí estaremos pagando quizá por todas las cosas terribles que hicieron tantísima gente y que vinieron a agarrar al que no es ni político, ni servidor público, al que menos tenía que estar aquí, fue quien vino a pagar los platos rotos, pero se lo ofrecemos a Dios, y ya.

"Pero yo aquí con él, de la mano, donde él esté, estaré yo siempre", dijo la actriz con gran fortaleza.