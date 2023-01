Yadhira Carrillo niega ser la Clara Chía de la historia con Leticia Calderón

La canción que Shakira dedicó 'clara-mente' a Gerard Piqué provocó memes y reacciones, así como la empatía de muchas mujeres que fueron engañadas por sus parejas. Hasta Leticia Calderón se pronunció al respecto y eso desató la reacción de Yadhira Carrillo.

La mamá del carismático Luciano Collado dijo en su cuenta de Twitter: "Más allá de si la canción de @shakira suena a burla o es un himno para muchas, lo que me impresiona es cuantas mujeres levantaron la mano. Cómo diría mi amiga Laura León: Bienvenida al club de mujeres engañadas".

La revista People en Español publicó la respuesta de Yadhira Carrillo, actual esposa de Juan Collado, ex de Leticia Calderón y padre de sus hijos. La actriz rechazó ser 'la Clara Chía' de la historia, pues a diferencia de la nueva novia de Piqué, ella insiste en que su marido era un hombre libre cuando comenzó su romance.

"Es una mentira absoluta que Juan Collado andaba con Leticia Calderón cuando empezó. Empezamos una relación increíble y hermosa. Yo creo que también es mucho chisme que necesitan estar hablando de algo, me da mucha risa eso", dijo Carrillo.

"Con respecto a eso, es muy simple y la gente lo sabe, es súper sencillo y lo he dicho mil veces; lo han dicho en todos lados, pero se los repetimos... Cuando Juan y yo empezamos a andar, Juan tenía ocho meses de haber terminado con Leticia Calderón y él ya vivía en una casa completamente separada. Ya había tenido novias como Edith Serrano, después de ella fui yo, y fue [en aquella época] cuando nos conocimos Juan y yo".

Leticia ya había contado que su ex la engañó "con varias".

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Leticia recordó que el problema fue que el actual marido de Yadhira ni adiós dijo y simplemente se fue: "No pasa nada. Las relaciones se terminan... pero se finiquitan las cosas. Ese es mi dolor con él. Yo no hubiera tenido ningún problema si me hubiera dicho 'ya no te quiero'... 'adiós'. Pero ni por aquí me imaginé que iba a sacar sus cosas, porque además no fue la primera. Focos rojos sí había, que los había disimular, o me decía 'no es cierto'... y si quieres decirlo, mi error fue querer creerle. Quise creerle".

En aquel momento, Calderón dijo: "Me enteré a mitad de semana porque me habló Matilde Obregón y me dijo 'Lety tengo unas fotos de Juan besándose con Yadhira, ¿las publico o no?' y le dije pues sí, porque se acaba de ir'. Fue a la primera que le dije todo lo que había pasado. Cuando yo le reclamo a Juan, él dijo 'no es cierto, es mentira'. En eso fue tu boda (de Mara Patricia) y al siguiente martes sacaron la portada... Y entonces fue cuando dije 'güey, ¿por qué me dices que no es cierto?', te juro por Dios que me dijo que era un fotomontaje".

"Pero no importa. Lo único que me duele y nunca se lo reclamé es ¿por qué no te despediste? ¿Por qué no dijiste adiós? Es lo único que me duele y me seguirá doliendo por siempre. La última en enterarme de todos sus engaños fui yo. Porque sí, había varias, no una ni dos, ¡varias", reveló Calderón.

