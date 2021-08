Yadhira Carrillo habló de su regreso a la TV: "Me gustaría hacer una serie"

Después de un par de años de visitar a su esposo Juan 'N' en el reclusorio mientras es investigado, Yadhira Carrillo siempre se detiene a hablar con la prensa, y ahora reveló sus deseos de volver a la televisión.

Con una carrera impecable en las telenovelas, parece que la actriz preferiría entrar al mundo de las series, pues el trabajo la ayudaría a estar bien.

"Me encantaría, claro que sí. Te sirve tanto como terapia, yo no le he hecho pero sí claro, nunca he descartado la idea de regresar", contó.

"Me gustaría hacer una serie, podría ser por supuesto sobre mi vida, pero me encantaría hacer una serie romántica, algo increíble, algo que haga a la gente soñar en su casa, que te haga sentir muy bien, ese tipo de cosas, me encantaría hacerlo, por supuesto, y no descartó la idea".

Y sobre que la serie fuera de su historia de amor, confesó: "¡Ay, podría ser, muy bonito!, porque sí es una gran historia, que desde el principio la di a conocer… cómo nos conocimos y cómo fue creciendo todo esto, sí sería precioso".

Sobre la estancia de su marido en el reclusorio norte, mientras es investigado por algunos delitos que presuntamente cometió, dijo que ha estado con él desde el principio porque no tiene dudas de su inocencia.

"Sé muy bien quién es Juan. Si yo supiera que Juan no es lo que yo sé que es, no estaría ni aquí, ni me hubiera casado con él. Saber quién es mi esposo, que solamente está en investigación, qué bueno que se le esté chocando para que no haya quién diga nada".

Incluso dijo que las condiciones en las que vive son favorables. "Tiene una limpieza extraordinaria, mucho orden. La otra que yo nunca me quejé, no me he quejado de nada".

