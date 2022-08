Ya van 2 denuncias contra Mau Nieto por presunto abuso y así reacciona

Después de verlo en ‘La Academia’ como uno de los presentadores, el standupero Mau Nieto enfrenta acusaciones por presunto abuso sexual, de los cuales él dice ser inocente.

El escándalo comenzó con la denuncia de la productora de standup Melissa Yamel, quien compartió en su cuenta de Twitter que fue víctima de un abuso sexual en un baño.

“No sé cuánto tiempo estuvimos en el baño, pero lo que sí estoy segura es que llegó un momento en el que intentaron abrir la puerta, la golpeaban y se escuchaban muchos gritos. Los que estaban afuera, sabían que Mauricio y yo estábamos dentro, pues empezaron a gritar que ‘nos apuráramos’. Mientras esto ocurría, recuerdo haberle dirigido la mirada, ignoró por completo lo que ocurría fuera”, dice parte de su relato.

A través de su cuenta de Instagram, el comediante expuso:

"Celebro y apoyo las denuncias, pero siempre dese la equidad de todas las partes involucradas y a través de las instancias correctas. Existe una gran diferencia entre los encuentros sexuales consensuados y aquellos que atacan la libertad sexual de las personas; confundirlos causa daños irreparables a nivel personal, familiar y laboral, afectando una carrera que he construido durante muchos años y con mucho esfuerzo.

El comediante también aseguró: "Quiero decirles que estoy tranquilo y dispuesto para que, en caso de ser necesario, aporte los elementos con los que cuento y que acreditan mi plena inocencia. De igual manera, de ser el caso, ejerceré las acciones legales necesarias para defender mi integridad como persona".

Sin embargo, el mismo día en el que Max Nieto se pronunció, surgió el segundo testimonio en su contra. Ximena Moreno tituló su experiencia como: "El día que Mau Nieto me drogó"...

“Le di máximo un par de tragos al gin y seguimos platicando, cómo a los 29/39 min me sentí extraña así que fui al baño. Traté de relajarme, las manos me sudaban y me saque de onda, pensé que se me estaba subiendo pero había tomado muy poco y se sentía diferente, sospeche que algo no estaba bien pero jamás se me pasó por la cabeza que alguien me hubiera drogado”, es parte de su relato.