"Ya saqué a mis hijos del testamento"... Alfredo Adame asegura que no se le zafó un tornillo

Convertido en uno de los personajes más polémicos de la farándula en 2022, Alfredo Adame ha escalado a tal grado en el escándalo que, más allá de enfrentar problemas legales, por poco pierde un ojo luego de un altercado frente a su casa. Aún así, dice no arrepentirse de nada, y en exclusiva revela también haber dictado su testamento, pero no les dejó nada a sus hijos Diego, Sebastián y Alejandro, fruto de su matrimonio con Mary Paz Banquells. Sigue firme en su postura de no querer arreglar el conflicto familiar, y menos los quiere en su vida en 2023.

“A MIS 64 AÑOS YA NO TENGO NADA QUE APRENDER”

¿Cómo cierras este año que, de alguna manera, ha sido caótico para ti? Para mí no ha sido caótico ni absolutamente nada. Sigo triunfando, como siempre, con muchos frentes abiertos y en todos ganando. Tengo una máxima: “Gana en silencio y haz que el mundo crea que vas perdiendo”.

"Aunque me vean en escándalos, en polémicas y lo que sea, siempre estoy ganando, y me van a seguir viendo triunfar en 2023".

¿Aprendiste algo de todo lo que te sucedió este 2022? No. A mis 64 años ya no tengo nada que aprender; lo único que debo hacer es reforzar lo que aprendí desde los siete años de edad, pero no cambiaría ni un ápice de mi vida. Lo único que sí es que ya no voy a ayudar a nadie, porque lo último que me pasó y que estuvo gravísimo fue, simplemente, porque me acerqué a un cuate y le dije: “¿Te puedo ayudar en algo?”, y lo que me saqué fueron golpes y patadas en la cara porque otro cuate me agarró distraído. Ahora, si yo veo a alguien en el piso con cuatro balazos y se está muriendo, pues que Dios lo bendiga (…) Hay mucha gente a la que le he echado la mano, y son mal agradecidos, empezando por mi mujer y mis hijos, amigos y gente cercana a mí.

Entonces, ¿no confías en nadie? En las únicas personas que puedo hacerlo ahorita son en mi hija Vanessa, mis nietos y se acabó. Yo ya me desconecté, me deshumanicé y estoy viviendo una vida maravillosa, soy un hombre feliz. Todas las mañanas, cuando me levanto, me digo: “Más alto, más grande, más fuerte”, y sigo luchando, pero estoy muy sano. Tengo 64 años, voy al gimnasio todos los días, no fumo, tomo muy poquito, entreno dos o tres veces a la semana taekwondo, estoy lúcido al cien por ciento, con una energía tremenda…

Económicamente, ¿estás bien? Sí, pero ya no soy dueño de nada; todo lo que tenía: mis cuentas de banco, mis propiedades, mi yate… Todo se lo heredé en vida a mi hija Vanessa; ella ya es la dueña de todo, y nada más me da para mis chicles.

Para ser claros, ¿ya hiciste tu testamento? Así es; yo nada más le digo a mi hija: “¡Voy a tal lado”, me hace mi cheque y ¡adiós! Ya no manejo tarjetas de crédito, de débito, ni absolutamente nada.

¿Piensas dejarle algo a tus hijos? Nada, en lo absoluto; para la gente malagradecida, ¡nada! Cada día que pasa me doy más cuenta de todo lo que hicieron la mamá (MaryPaz Banquells) y ellos, así que ya están fuera de mi vida y no tengo ninguna intención de arreglar nada con ellos, ni volverlos a ver.

¿Cómo van tus procesos legales? Tengo varios: uno con Gustavo Adolfo Infante, que es un cerdo al cual tuve que aplacar y nos estamos peleando; ya metí la apelación. Y otro que tenía por un domicilio fiscal con Hacienda ya se arregló, así que ya estoy sin problemas ni broncas de nada.

¿Qué piensas de la gente que opina que ya se te zafó un tornillo? Que están zafados ellos, porque yo sigo triunfando y trabajando de DJ; por ejemplo, explorando varias facetas, y gano dinerales en muchas cosas, como en las mentadas de madre (…) Lo que pasa es que hay periodistas mitómanos que viven de vender basura, hacen notas falsas e inventan cosas terribles. Pero a mí no me importa, yo soy Alfredo Adame, soy un alma libre y no dependo de nadie, vivo increíble, como pocas personas.

"¿Por qué se me va a zafar un tornillo? Porque le digo a Laura Bozzo y a Gustavo Adolfo Infante que son unos delincuentes, ¿Porque le digo sus verdades a todos? ¿Por eso se me zafó un tornillo?… ¡Se acabó! Conmigo se acabaron las falsedades y estarles aguantando toda la bola de estupideces que dicen. Yo siempre fui y sigo siendo un hombre decente, educado, trabajador, con valores y principios".

En el amor, ¿cómo estás? Abierto, la última que me tocó, Magaly Chávez, era una farsante que parece que es hombre, que es trans. Cuando tuve la sospecha, la mandé por un tubo, y en el reality show nunca hubo nada; si nos dimos tres besos en dos meses fue mucho, así que ahorita estoy abierto al amor si se me aparece una mujer decente y educada, autosuficiente, que no sea una mantenida, viciosa, perversa o malvada (…) A quien yo ponga como mi pareja lo hago hasta arriba; a MaryPaz Banquells, por ejemplo, no era nadie y sigue sin ser nadie; nada más se casó conmigo y se fue para arriba. Diana Golden igual, ¡todas son igualitas!

