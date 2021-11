"Ya no soy la misma Ingrid Coronado"

Ingrid Coronado pensó que tres meses lejos de la televisión serían suficientes para curar sus heridas emocionales. Pero no. Fueron necesarios tres años para que quedaran atrás las polémicas que la perseguían por su vida personal: su matrimonio y divorcio con Fernando del Solar, los rumores de su enemistad con otras actrices y el acoso que vivió en su vida íntima y familiar.

¿Qué surgió de esos tres años en retiro? Ella misma responde: "Soy una nueva Ingrid Coronado. Sé que suena a cliché pero de verdad creo que durante estos tres años me reinventé, aprendí a reconocer mis fortalezas y construí una nueva versión de mí que me gusta mucho más que la anterior Ingrid".

Esta Ingrid renovada conduce el programa de concurso `Todos a bailar', que comenzó esta semana y en el cual, ella asegura se puede notar su nueva piel.

“Esta versión de mí me gusta más que la anterior. Ahora he vuelto a disfrutar mi trabajo en televisión. Valió la pena”.

¿Esta transformación es producto de la lectura del libro que sueles recomendar, “Despertar”, de Fernando Broca?

Fernando Broca es un autor que admiro profundamente. Algunas frases de su libro me ayudaron a hacer este trabajo interno en el que me di cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, que el tiempo se acaba, que no vamos a vivir para siempre y que es necesario detenerse a veces.

¿Qué tanto te afectan ahora los comentarios en redes sociales en donde las críticas al programa suelen ser muy duras?

Me llama la atención que en muchos lados dijeron que nos fue mal. Te aseguro que yo personalmente revisé los comentarios en redes sociales, es algo que no hago mucho pero ahora me interesaba saber qué pensaba la gente de mi trabajo. Y encontré dos comentarios negativos. Lo juro, dos negativos. Y todos los demás eran positivos.

¿Qué haces con ese porcentaje de comentarios críticos?

Yo obviamente estaba nerviosa de regresar a la televisión pero después de leer esos comentarios, prefiero quedarme con el 99.9 de los positivos. Porque, además, los negativos no eran críticas constructivas.

