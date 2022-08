"Ya no existe el canal Werevertumorro"

Los problemas terminaron por hastiar a Gabriel Montiel, pionero del contenido digital en Youtube en México, quien escribió en su cuenta de twitter:

"Actualización ya no existe el canal de Werevertumorro, ni el de Gaborever, ni el de Atuladoesmejor. YouTube Mexico la verdad eso de subir video era bien pesado y ya me quitó un peso de encima".

Desde el 25 de julio, Gabriel Montiel informó que sus canales habían sido hackeados y pidió ayuda a Youtube a través de twitter.

"¿Me podrían apoyar por favor para poder recuperar mi canal, acceso y videos al correo que tenía todos los canales ahí? Por fa, que acaban de desaparecer WEREVERTUMORRO y ya están subiendo videos a ATULADOESMEJOR".

Durante estos días, Gabriel Montiel ha explicado que no ha podido recuperar sus canales pero curiosamente eso le dio un respiro en su vida.

"Qué rico no tener que subir video. Ventajas de no tener dónde subir video", escribió la semana pasada.

El incidente, por cierto, también despertó a los odiadores de Werever, quienes aprovecharon para escribirle mensajes en los que se "alegraban" de que ya no tuviera sus canales. Gabriel respondió también en la red social:

"Me pone pensativo ver a la raza que le da gusto lo del canal temporalmente hackeado. Sé que los videos pueden no gustarte y a su vez me recuerda a un video viralisimo que habla de que “el mundo no necesita un tiktoker más”. Habla sobre lo vacío que puede ser el entretenimiento. Les dicen “creadores” a muchos no les parece el término pero si gustan véanlo por el lado de la creación de empleo. Si mañana cierran “los polinesios” sin pedos se quedan sin trabajo más de 100 personas".

Lo último que ha informado el Werever es que por fin tiene buenas noticias acerca de sus canales, aunque no reveló detalles.

"A todos los que le dieron like, RT o comentaron este tuit en especial, muchas gracias. ¡Ya hay buenas, muy buenas noticias!".