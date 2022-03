¡Ya nació Mía! Alex Fernández debuta como papá

La dulce espera terminó... ya nació Mía, la hija de Alex Fernández junto a su esposa, Alexia Hernández. Se trata de una nieta más para Alejandro Fernández, a quien lamentablemente don Vicente ya no pudo conocer.

La revista ¡Hola! confirmó la noticia con una de las primeras imágenes de la bebé.

Hace unos días, TVyNovelas platicó con el cantante, quien recientemente lanzó un nuevo tema titulado Muchachita, y pronto dará a conocer todo un disco que fue producido por Edén Muñoz (Calibre 50).

En ese momento, le preguntamos...

¿Cómo te sientes con tu futura paternidad?

¡Ando vuelto loco! Me siento en las nubes. ¡Estoy superfeliz! Siempre que ando de malas, cansado o deprimido, sólo recuerdo que voy a ser papá y me pongo alegre. Se me pone una gran sonrisa en el rostro.

¿Qué te dicen los demás miembros de tu familia con la llegada de Mía?

Todos están felices, pero sé que mi mamá y mi Cuquis (su abuela) ¡ya están contando los días!

Con la llegada de tu hija y esta pausa que planeas hacer, no piensas abandonar la música, ¿verdad?

¡Para nada! Es sólo una pausa y creo que ni se va a notar, porque voy a seguir lanzando mi música a través de otro sencillo. Lo único es que no voy a hacer presentaciones.

¿Cuándo te vamos a ver en una gira en solitario?

Ya la estamos armando para este año, sólo que ahorita va a nacer mi bebé (Mía) y voy a estar pegado a ella durante la cuarentena para no exponerla a este virus. Será una pausa de dos o tres meses; ya que mi bebé tenga sus vacunas para que no esté tan vulnerable, comenzaré con las presentaciones.

¿Para cuándo un dueto entre tu padre y tú?

Lo más seguro es que después de esta producción busque una colaboración con mi padre u otro cantante, pero primero quiero afianzar mi carrera.

Con información de Jorge Soltero.