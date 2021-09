¡Ya nació Lucía! Danielle Dithurbide se convirtió en mamá

Hace unos días de informamos que Danielle Dithurbide dejó temporalmente su trabajo en noticieros para convertirse en mamá, y ya nació Lucía, la hija que junto a su esposo Jorge García esperaban con gran alegría.

La periodista compartió en sus redes sociales que su primogénita llegó al mundo el pasado 26 de septiembre. "Lucía. Nací 26-9-21; pesé 3, 620 y medí 50 centímetros".

Además, Danielle compartió una de las primeras fotos del entorno de amor con el que la pequeña fue recibida en casa.

"Y de pronto el mundo se convirtió en un lugar más bonito", escribió la prima de Marimar y Zuria Vega.

Hace unos días, Danielle habló en exclusiva con TVyNovelas y nos contó que no estaba nerviosa, y que tuvo un "embarazo privilegiado" porque no tuvo ningún malestar.

"desde antes de embarazarme había decidido que el día que lo estuviera no iba a dejar de trabajar, incluso cuando nazca Lucía, porque quiero ser un ejemplo, como esas mujeres a las que admiro tanto, que logran el equilibrio perfecto entre el trabajo y la maternidad".

Aparte de Lucía, ¿te gustaría tener otro bebé más adelante? "No, por cuestiones de edad, tengo 38 años y creo que Lucía será la cereza del pastel de mi vida. Llega en un momento espectacular, en el que ya hice todo lo que quise y tenía pensado hacer en mi vida; además, Lucía ya tiene una hermanita de 12 años que se llama María, es hija de Jorge, y con ellos tengo la familia perfecta.

