"Ya me tengo que ir a hacer una limpia": Galilea Montijo se fracturó y faltó a 'Hoy'

Después de semanas en el candelero, Galilea Montijo sufrió un accidente que derivó en una fractura de uno de sus dedos del pie. Este miércoles 9 de marzo se ausentó del programa 'Hoy', y horas antes compartió en sus redes sociales una radiografía.

"Lo que me faltaba! Fractura" #GanandoComoSiempre", escribió la presentadora que volvió a la actuación para promocionar la retransmisión de Mujeres asesinas, donde ella interpretó a una de 'Las Garrido, codiciosas'.

En el programa 'Hoy', sus compañeros comentaron el accidente de Gali. Tania Rincón contó que Montijo se tropezó con un cable, y si uno de sus compañeros no la hubiera detenido, el accidente habría sido peor.

Martha Figueroa comentó: "Aparte me dice: 'es que ya me tengo que ir a hacer una limpia', y le digo 'no, tienes que usar flats' (zapatos de piso)". Andrea Legarreta remató: "O ponerte un tacón de señora de nuestra edad (ríe)".

Estos eran los zapatos que sus compañeros comentaron en el programa, y que Arath de la Torre llamó "zancos".



