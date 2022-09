"Ya me cayeron gordas": Gustavo A. Infante explota en vivo contra Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado

Aunque Imagen Entretenimiento no subió a YouTube el incómodo momento, en redes sociales ya circulan los videos que quedaron grabados para la posteridad del programa 'Sale el sol', cuando Gustavo Adolfo Infante explotó contra sus compañeras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado.

Tras presentar una nota de Giovanni Medina, ex de Ninel Conde, el comunicador comenzó a quejarse y a llamarlas "ardidas" porque él sí tiene noticias exclusivas y ellas "no las tienen o casi nunca".

"¿De qué se trata Gus?", dijo Ana María Alvarado. Gustavo respondió: "Pónganse a trabajar, saquen sus notas, aquí el que trae las exclusivas soy yo y esa es la realidad. Aquí la realidad es que ustedes siempre quieren desacreditar, pónganse a trabajar. A ver Joanna, tú no has tenido una sola exclusiva desde que yo estoy aquí. Ya me cayeron gordas, la neta, ya me cayeron mal de que siempre estén desacreditando mi trabajo".

"Tú no respetas nuestras opiniones, es que tú siempre lo cambias a tu conveniencia, no se hace al aire, el que está mal eres tú", dijo Ana María Alvarado.

"Estoy harto de las desacreditaciones", dijo Gustavo Adolfo Infante, aunque Joanna, Ana María y Alex Kaffie le intentaban decir que no había desacreditaciones.

Pero Ana María le intentaba explicar: "Es que no estamos de acuerdo con las opiniones, pero no estamos desacreditando. Me extraña mucho que después de tanto tiempo hagas un reclamo de este tipo al aire, porque no creo que sea ni lo adecuado ni nos hemos conducido así. Yo respeto tu trabajo, tú deberías respetar el nuestro porque solo son opiniones, aquí estamos para dar opiniones, nada es personal, no todos tenemos que opinar igual que tú, eso lo deberíamos entender.

Llegó el punto donde Gustavo Adolfo Infante advirtió que le pediría a la empresa elegir entre él o Joanna Vega-Biestro para quedarse en 'Sale el sol'.

"A mí me tienen muy cansado. Yo a partir de este momento le voy a decir a la empresa que me quite de este programa a mí, o que quite a Joanna. No puedo estar aquí", dijo el comunicador.

"¿Ah, me estás amenazando al aire? ¡Guau!", respondió Joanna, mientras Ana María Alvarado intentó tranquilizar la situación: "No creo que sea el momento, vamos a ser profesionales".

Pero Gustavo refutó contra ambas: "Ya párenle, es una desacreditación tras otra de Joanna y tuya".

Te recomendamos:

Operación Unicornio: La dinámica si la reina Isabel II muere en Escocia y no en Londres

Esto es lo que te costaría comprar y vivir en una casa de la reina Isabel II

Ana Celeste de 'Pequeños gigantes' ya creció y así luce en TV Azteca