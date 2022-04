"Ya los conocerán": Aracely Arámbula promete que presentará a sus hijos públicamente

Como mamá, Aracely Arámbula siempre ha buscado cuidar la privacidad de sus hijos, Miguel y Daniel, quienes por ser fruto de su relación con Luis Miguel han sido asediados en varias ocasiones por los paparazzi, como ocurrió en octubre de 2021 en Los Ángeles, California.

Y aunque ella lo ha hecho bastante bien, procurando siempre su bienestar, prometió que en su momento el público los conocerá, aunque por ahora ellos prefieren mantenerse alejados de los reflectores. De esto, y de cómo le ha ido con ellos en la adolescencia, platicamos con Aracely.

Hace unos días asististe a un teatro y se armó un zafarrancho… Sí, luego dicen: “Aracely no se detuvo”, pero yo lo hice justamente para que no se armara el zafarrancho. A mí me gusta atender a los medios con mucho cariño y de corazón, lo que pasa es que me preguntaron cosas del pasado que no viene al caso comentar.

¿Te molesta que te pregunten de tus hijos? No; lo que pasa es que me preguntaron del cumpleaños de mi hijo (Miguel), que fue hace cuatro meses. Fue un día maravilloso y la pasamos increíble; cumplió 15 años y estuvimos muy contentos celebrando en familia.

¿Cómo has vivido la etapa de la adolescencia con tus hijos? Podría parecer difícil; todo el mundo dice: “¡Aguas con la adolescencia!”, pero ha sido todo tan tranquilo y tan bonito... La pandemia nos unió muchísimo; con todo y la gira de teatro que hice, tuve oportunidad de estar en casa, y ha sido hermoso estar con ellos, cocinándoles. Incluso ellos también me cocinan a mí; me han hecho wafles, hot cakes y cosas así. Cuando estaban más pequeños iban a clases de cocina y saben.

La actriz compartió, por primera vez, la promesa de que un día presentará a sus hijos públicamente. "Siempre hemos tenido mucho cuidado en todo, pero ese día íbamos muy relajados y contentos. Ya conocerán a mis hijos en su momento; no es que no los vayan a conocer nunca. Lo que pasa es que como mamá les pregunté: “Amores, ¿quieren que los publiquen en una revista para que la gente sepa quiénes son, que ya están grandes?”. Me dijeron que no, y hay que respetar su decisión. Deben estar muy orgullosos de ti, del ejemplo que les has dado… Sí, se sienten orgullosos de mí, y yo de ellos.