¿Ya hizo su testamento?... Vicente Fernández vale más de 500 millones de pesos

Vicente Fernández permanece hospitalizado tras sufrir una caída en su recámara en el rancho de Los Tres Potrillos, y en espera de su pronta recuperación, es inevitable recordar que desde hace mucho tiempo preparó todo para no heredar problemas.

A diferencia de otros famosos cuyos hijos siguen en pleito por la herencia, El Charro de Huentitán ha dicho que tiene todo arreglado para que sus hijos y nietos gocen de su legado.

En 2012, TVyNovelas cuestionó a don Vicente Fernández al respecto, y fue honesto: "Soy un hombre precavido; todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro".

Al preguntarle si todo estaba por escrito en un testamento, fue claro: "¡Ya! Pero además ya repartí todo. Yo no quiero dejar problemas. Todo lo que tengo es de mis hijos y mis nietos”.

De acuerdo con el sitio Celebrity Network, en 2014 se calculó la fortuna De Vicente Fernández en 500 millones de pesos (25 millones de dólares); sin embargo, tiene además otros activos.

MIRA AQUÍ qué otros activos suman al gran legado De Vicente Fernández.

Sus trajes de charro rondan los 350 mil pesos, tiene un negocio de cría de caballos miniatura en su rancho con un precio que va desde los 30 mil pesos. Además tiene su tequila que se vende en su rancho como edición limitada, y la botella cuesta 100 dólares.

Asimismo, la familia Fernández cuenta con varios aviones privados que rentan a artistas para viajes particulares. Según un documento en posesión de TVyNovelas, la hora de vuelo puede llegar a costar hasta 72 mil pesos.

Hasta el momento, Vicente Fernández permanece hospitalizado en terapia intensiva, tras lesión en las cervicales por la caída en su habitación.

Con información de Jorge Soltero.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!