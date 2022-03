¡Ya está de pie! Luis De Alba camina por sí solo tras fractura de cadera

Después de la tempestad... viene la calma. Luis de Alba se encuentra muy recuperado de la fractura de cadera y fémur que sufrió tras una aparatosa caída en Monterrey, Nuevo León, el 22 de septiembre de 2021. El comediante veracruzano fue hospitalizado de emergencia en aquella ciudad; sin embargo, su esposa, Abigail Alfaro, tomó la decisión de trasladarlo a Guadalajara (donde residen) para que se le reconstruyera el fémur y cambiar la prótesis de cadera que se dañó.

Su médico, Julio Ramos, le pronosticó siete meses de recuperación, pero desde los cinco el comediante ya canta victoria, porque puede caminar con ayuda de un bastón sin ningún problema. El 7 de marzo festejó 77 años, 31 de los cuales ha compartido con su mujer. En entrevista, Luis de Alba nos cuenta de este difícil proceso y de la importancia del apoyo que ha sido en su vida su esposa.

Don Luis, lo vemos muy recuperado…

¡Gracias a Dios! A los cuatro meses de que me operaron comencé a caminar, claro, con ayuda de un bastón. Ya puedo cantar victoria porque no hay ninguna secuela.

¿Ha sido difícil acostumbrarse al bastón?

No, puedo caminar bien, pero mi doctor me recomendó usarlo por precaución.

¿Qué fue lo peor de este accidente?

Que cuando se estaba reactivando el trabajo, después de la pandemia, la primera semana de promoción para reincorporarme a una obra me metí al baño, no había luz, tampoco piso y... ¡zaz! me di un marranazo. Incluso escuché cuando se rompió la cadera; escuché un “crack” y ya no me pude levantar. No había nada qué hacer más que operarme, y tuve que suspender mis actividades para recuperarme.

Supimos que en cuestión económica la pasó mal…

Efectivamente, y desde ahí he tenido una fe creciente. Durante ese tiempo no tuve nada de trabajo, ni capital, y resulta que desde hace un mes mi agenda está llena de comerciales, entrevistas con ofertas de televisoras, dos películas pendientes y una gira de cinco meses por Estados Unidos. De la noche a la mañana el sol salió, y estoy agradecido con todas las personas que se preocuparon por mí y me ayudaron.

¿Ya está trabajando?

Sí, hace unas semanas estuve en Monterrey, Coahuila y Mérida. Después, en Estados Unidos. Ya estoy retomando los proyectos que dejé pendientes por el accidente. Estoy feliz de poder trabajar.

El apoyo de su esposa ha sido fundamental…

Es el amor de mi vida, mi ángel...¡mi todo!.