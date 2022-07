Ya divorciada... Chiquis será mamá soltera, según las cartas

El experto en numerología Farath Coronel le leyó las cartas a la hija de Jenni Rivera “la Diva de la banda”, y analizó su personalidad.

Aseguró que vendrán más fracasos en la vida amorosa de Chiquis, y aunque será mamá próximamente, no podrá tener felicidad plena en el amor.

“Chiquis Rivera tiene el signo marcado 993, esto representa éxito siempre en las situaciones económicas y profesionales, pero en las sentimentales trae la misma mala suerte que su madre, Jenni, y lamentablemente no va a tener una estabilidad emocional. Ella es una mujer muy afectiva, entrega todo sin pensar: confianza, amor, dinero, y es la persona que siempre sale dañada en la relación”, aseguró a TVyNovelas el vidente.

El astrólogo alertó que la cantante debe tener cuidado con su salud mental: “Podemos ver a una Chiquis Rivera muy fuerte, muy plantada, pero en el trabajo o en los asuntos familiares, mientras que en su vida personal es alguien que sufre mucho de soledad, depresión y baja autoestima, aunque ella se muestre como un símbolo sexual por su forma de moverse, bailar o de llevar su carrera artística”.

Según el tarot, Chiquis es muy débil emocionalmente: “Ella es una persona que cierra la puerta de su casa y cae en lágrimas, tristeza, soledad y frustraciones. Sus relaciones no han sido duraderas, hasta que no entienda que ella es la pareja y no la mamá”.

Farath Coronel, entre sus predicciones, visualiza que la artista podría ser mamá pronto. “En la próxima relación amorosa que tenga saldrá embarazada; sin embargo, tampoco tendrá éxito y fortuna en el amor, por lo que terminará siendo madre soltera”, aseguró.