¡Ya denunciaron a Sergio Mayer por tráfico de influencias en caso de Héctor 'N'!

Desde que Sergio Mayer hizo público su apoyo a Ginny Hoffman, y luego de cómo se ha desarrollado el caso contra Héctor 'N', se encendieron las alertas por posible tráfico de influencias, delito por el que denuncian al ex diputado.

Hace unas semanas, Manuel Perdomo, uno de los abogados de Héctor 'N', adelantó que preparaban la demanda contra Sergio Mayer, pues estaban seguros de que abusó de su poder como diputado para que metieran a prisión preventiva al actor.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República, se puede ver que Héctor 'N' es quien demanda a "Sergio Mayer Bretón y/o quien resulte responsable por el delito de tráfico de influencia contenido en el artículo 221 fracción I del Código Penal Federal".

Justamente este 1 de septiembre terminó el fuero como diputado de Sergio Mayer, por lo que la defensa de Héctor decidió esperar para interponer la denuncia.

Daniela Parra, hija de Héctor 'N' también alzó la voz contra Sergio Mayer y le pidió que se mantuviera al margen. Por su parte, Sergio Mayer ha dicho que no influye en el caso, sino que solo "apoya a las víctimas".

Asimismo, a finales de agosto, Héctor le dedicó unas palabras a Sergio Mayer: "Que de verdad antes de subirse a un barco, primero investigue el curso del barco, de dónde viene, que se dé cuenta del entorno, de todo lo que es el contexto de las cosas y que no se meta a hablar sin saber lo que está sucediendo porque hay antecedentes. Todo esto está fraguado desde hace años".

"Como lo he dicho, todo esto está fraguado desde hace años, y el señor Mayer en ese afán de quedar, como lo dijo una vez, ‘yo tengo la obligación’, no señor, nadie tiene la obligación de hacer lo que hizo conmigo, ok, podemos denunciar cuando nos consta”, insistió Héctor.



