¡Ya casi nace Ían! Gina Holguín, Andrés Vaca y su cuenta regresiva para ser papás

Se casaron en octubre del 2021, y ahora están en la víspera de tener a su primer bebé. Gina Holguín y Andrés Vaca disfrutan su amor al máximo, y lo único que desean de momento es ya tener en sus brazos a este esperado retoño que los tiene maravillados. TVyNovelas habló con los futuros padres respecto a la ansiada llegada del primer fruto de su amor, y nos compartieronn estas tiernas postales tomadas en playas de Acapulco, Guerrero.

¿Están listos para recibir al bebé? A: Sí, Ían estará orgullosísimo de su mamá, porque además ella es súper chambeadora, nunca la ha tenido fácil; vino desde Chihuahua a la Ciudad de México, y logró hacer una carrera súper exitosa. La mamá de Ían está en noticias, deportes y novelas, así que está padrísimo. G: El bebé va a tener un ejemplo muy bonito con su papá, porque Andrés es empático, una extraordinaria persona... Siempre disfruta todo. La mamá de Andrés me decía que su primera palabra de pequeño fue “Gol”. Eso lo hace ser un hombre muy feliz y pleno.

¿Ya tuvieron su primera crisis? A: No, para nada. Sabemos llevar nuy bien los tiempos, y aunque suene un poco trillado, es real, no llevamos los problemas a la casa. Además, Gina y yo somos un gran equipo ansioso por ser papás. Seguimos haciéndonos espacio para comer juntos, amo que siempre nos estamos dando amor, porque además ambos somos muy cariñosos; eso es increíble, porque siempre expresamos lo que sentimos, y hasta hoy no ha habido un solo día que hayamos sido fríos uno con el otro.

¿Cómo eligieron el nombre del bebé? G: Buscando en libros de nombres; descartamos algunos, pero en cuanto vimos Ían nos atrapó a los dos, fue casi instantáneo.

¿Ya están armando su habitación? A: Estamos a semanas de tener al bebé con nosotros y ya tenemos todo lo que se requiere. Súper previsores... A: La maleta de Gina ya esta en la camioneta, para que cuando inicien las contracciones no perdamos tiempo y todo este listo; está hasta la pelota de ejercicio. Literalmente sólo estamos esperando la señal para que, en modo tranquilo, nos vayamos al hospital.

Gina, ¿has tenido achaques? No, nada, pero de alguna manera ya me di cuenta que siempre he tenido una vida de embarazada, siempre he sido súper antojadiza, tanto con cosas saladas como dulces, galletas, cosas así. Andrés es súper atento y siempre me trae detallitos para comer, ¡no me quiero ni imaginar cómo voy a subir de peso en la última semana! Gracias a Dios que lo que más se me antoja es la fruta.

¡Qué alegría...! A: Sí, hemos sido súper afortunados porque, literal, este embarazo no ha tenido achaques ni nada, ni siquiera noches complicadas.