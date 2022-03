Y si Sasha denuncia ¿podría Luis de Llano terminar en la cárcel?

Tras la denuncia pública que hizo Sasha contra Luis de Llano por haber abusado de ella cuando tenía 14 años y hasta que cumplió los 17, la Fiscalía General de la República publicó un tuit en el que manifiesta su interés por “atender la situación”.

Pero, de acuerdo con las leyes, ¿qué pasaría si Sasha presenta una denuncia legal? El estupro en México ha sido objeto de discusión los últimos dos años en las Cámaras de Diputados y Senadores.

“Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir responsabilidad en los hechos", escribió Sasha este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

En caso de que la cantante lleve esta denuncia por la vía legal, como sugirió la Fiscalía en su tuit, se toparía con la realidad: los delitos contra menores de edad dejan de perseguirse cuando la víctima cumple los 45 años. Así quedó establecido en la última reforma aprobada por la Cámara de Diputados en octubre de 2020 a los artículos 107 Bis y 205 Bis del Código Penal Federal.

Esta reforma indica que hay un plazo de 3 a 15 años para que la víctima presente la denuncia. Y ese plazo comienza desde que cumple los 30 años de edad.

Los hechos narrados por Sasha en su denuncia sucedieron hace más 30 años por lo que quedan fuera de estos plazos.

Colectivos y activistas por los derechos de la mujer han insistido por ello en incluir la perspectiva de género en las leyes ya que el hecho de que prescriban. Leticia García Solano, Maestra por la UNAM e investigadora especilizada en temas de educación, sexualidad y género, señala: "Eso no significa que no haya delito, no significa que no haya pasado, ello no significa que (el abusador) no continúe ejerciendo violencia en tanto que continua banalizando y normalizando su actuar”.

El año pasado, el Senado de la República discutió una nueva reforma “para eliminar la prescripción de los delitos sexuales contra menores de 18 años y asegurar que estos ilícitos se puedan sancionar, sin que se extinga la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo”.

Los senadores aprobaron el proyecto por unanimidad y fue turnado a la Cámara de Diputados.